Французский канатоходец пересёк реку Сену по 150-метровому канату, подвешенному на высоте около 25 метров

Новости мира. Французский канатоходец Денис Жосселин пересёк реку Сену по 150-метровому канату, подвешенному на высоте около 25 метров. На это зрелище собрались посмотреть сотни парижан и туристов.

Акробат не использовал ни страховочного троса, ни сетки.

Однако на реке постоянно дежурило несколько лодок, которые были готовы оказать ему помощь в случае падения.

На середине пути Жосселин завязал себе глаза и оставшийся отрезок преодолел вслепую.

Он говорит, что справляется со страхом, вырабатывая в себе позитивные мысли. Акробат развивает своё мастерство уже 28 лет.

Через Сену он переходит во второй раз. Впервые это произошло десять лет назад. Жосселин говорит, что в следующий раз канат будет натянут даже ещё выше. Но место, где состоится следующий трюк, пока осталось нераскрытым, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.