Изучение школьниками китайского языка сегодня - залог карьерного роста завтра, уверены в минской гимназии

Новости Минска. Мы находимся на уроке китайского языка в 6 «Б» классе. Представьте, что учащиеся гимназии №23 Минска изучают китайский язык 5 дней в неделю!

На днях в гимназии состоится открытие учебного класса имени китайского философа Конфуция. Но для нашей съёмочной его двери распахнулись уже сегодня.

Вадим Макоско, заместитель директора гимназии №23:

Наша гимназия имеет договора с несколькими учреждениями образования КНР. На базе нашей гимназии работает преподаватель из Китая. А также наш педагог уже несколько лет работает в Китае.

Изучать китайский язык учащиеся столичной гимназии № 23 начинают ещё в первом классе.

Влада Романович, учитель китайского языка:

Всем известно, насколько интересен Китай для любого человека. Так что заинтересовать ребёнка в первом-втором классе было несложно. Да и сейчас, думаю, ребята не разочаровались. У них много всегда вопросов. Им всегда интересны видео, рассказы, история.

Ученики этого класса не только говорят, но и поют на китайском языке! Кстати, гимназисты изучают китайский не только в школе. Всем дружным классом они уже побывали в Пекине, где смогли пообщаться с носителями языка и прикоснуться к китайской культуре.

Евгения Далидчик:

Видели очень много и удивлялись всему. Это другие люди, другая страна. Было очень интересно и ново для нас.

Несмотря на сложность китайского языка, учащиеся столичной гимназии изучают его с огромным удовольствием, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Дарья Ошуркевич:

Через много лет китайский язык будет очень популярен. Он будет нужен везде. И это возможность продолжения карьерного роста.