Прямой эфир

Французский актер Жерар Депардье рассказал, зачем прилетел в Минск

22 июля 2015 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В минском аэропорту вечером 21 июля встречали знаменитого  актера и режиссера  Жерара Депардье. Впрочем, звездная персона популярна не только из-за своих  ярких и запоминающихся ролей. Депардье известен еще и как успешный винодел, ресторатор. Свой интерес к Беларуси он сформулировал уже сразу по прилете в  столицу.

Жерар Депардье:
О Беларуси слышал давно, знаю, что у страны многовековая история. И вот решил увидеть все своими глазами. Мне интересна Беларусь и как сельскохозяйственная страна с большим потенциалом. Я считаю, что те, кто связан с землей и земледелием – самые лучшие люди.

О своем теплом отношении к Беларуси и ее народу актер говорил уже не раз. Так, чтобы поздравить нашу страну с Днем Независимости, Депардье  приехал в посольство Беларуси во Франции. Во время общения с его главой - Павлом Латушко – Жерар Депардье отметил и особую роль нашего посольства в сближении двух культур.

Павел  Латушко:
Он попросил нас, чтобы мы ему организовали посещение агрогородков Беларуси. Удивительно: актер, звезда, а интересуется сельским хозяйством. Он знает, что и Президент Беларуси придает большое значение этому направлению экономики. Что ж – постараемся ему показать настоящую Беларусь.

Продолжить сотрудничество с известным актером предполагается и по  линии кино.  По словам представителей министерства культуры Беларуси,  Жерару Депардье предложат принять участие в кинофестивале «Листапад», и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Черник, заместитель министра культуры Республики Беларусь:
Расскажем ему о нашем театре.
С французской стороны поступило предложение на киностудии «Беларусьфильм» предоставить павильоны для съемок фильма «Нормандия - Неман».

# общество # Кино # Жерар Депардье

Другие новости рубрики

Все новости
133 объекта бытового обслуживания открылись в Минске с начала года
21 июля 2015 17:36

133 объекта бытового обслуживания открылись в Минске с начала года

Почти тысяча безработных получила субсидии на открытие бизнеса в Беларуси в 2015 году
21 июля 2015 16:50

Почти тысяча безработных получила субсидии на открытие бизнеса в Беларуси в 2015 году

Трюки шестилетней фокусницы Райли Дэшвуд покорили интернет
21 июля 2015 14:20

Трюки шестилетней фокусницы Райли Дэшвуд покорили интернет