Французский актер Жерар Депардье рассказал, зачем прилетел в Минск

Новости Беларуси. В минском аэропорту вечером 21 июля встречали знаменитого актера и режиссера Жерара Депардье. Впрочем, звездная персона популярна не только из-за своих ярких и запоминающихся ролей. Депардье известен еще и как успешный винодел, ресторатор. Свой интерес к Беларуси он сформулировал уже сразу по прилете в столицу.

Жерар Депардье:

О Беларуси слышал давно, знаю, что у страны многовековая история. И вот решил увидеть все своими глазами. Мне интересна Беларусь и как сельскохозяйственная страна с большим потенциалом. Я считаю, что те, кто связан с землей и земледелием – самые лучшие люди.

О своем теплом отношении к Беларуси и ее народу актер говорил уже не раз. Так, чтобы поздравить нашу страну с Днем Независимости, Депардье приехал в посольство Беларуси во Франции. Во время общения с его главой - Павлом Латушко – Жерар Депардье отметил и особую роль нашего посольства в сближении двух культур.

Павел Латушко:

Он попросил нас, чтобы мы ему организовали посещение агрогородков Беларуси. Удивительно: актер, звезда, а интересуется сельским хозяйством. Он знает, что и Президент Беларуси придает большое значение этому направлению экономики. Что ж – постараемся ему показать настоящую Беларусь.

Продолжить сотрудничество с известным актером предполагается и по линии кино. По словам представителей министерства культуры Беларуси, Жерару Депардье предложат принять участие в кинофестивале «Листапад», и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Черник, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Расскажем ему о нашем театре.

С французской стороны поступило предложение на киностудии «Беларусьфильм» предоставить павильоны для съемок фильма «Нормандия - Неман».