Новости Беларуси. Почти тысяча безработных получила субсидии на открытие бизнеса в Беларуси в 2015 году. И заключается помощь не только в материальной поддержке. Начинающим предпринимателям составляют бизнес-планы, обучают основам экономики и не только.

Ремесленник Олег Будрица из своей мастерской не выходит почти круглые сутки. Такое стремление создавать неудивительно – до этого четыре года мастер был безработным. Художник-оформитель обошел десятки организаций, соглашался на любую работу, но везде получал отказ – нанимателей не устраивал его возраст. В 54 года не так-то просто устроиться.

Выход нашелся после обращения в службу занятости. Первоначальный капитал для открытия собственного дела мужчина получил от государства.

Олег Будрица, ремесленник:

Выделили мне эту субсидию. Я приобрел хороший профессиональный инструмент и занялся этой работой, которая мне нравится, я болел всегда ей.

Отвечать всем запросам рынка труда сегодня непросто. Как тем, кто до предпенсионного возраста накапливал опыт, или тем, кто им еще не обзавелся. Вместо того, чтобы активно искать работодателя, многие предпочитают им стать.

Открыть свое дело помогает государство.

В 2015 году почти 1000 человек получили субсидии на организацию собственного бизнеса. Причем помощь не только финансовая.

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Возможно прийти в службу занятости только с идеей, а составить бизнес-план, правильно это описать помогут наши специалисты. Или, если есть необходимость, мы можем отправить на курсы (они краткосрочные, две недели), где научат основам предпринимательской деятельности.

После подписания Декрета о социальном иждивенчестве многие белорусы поспешили оценить все прелести честного труда. Сотрудники служб занятости в полней мере почувствовали тягу народа к работе – к ним выстраиваются настоящие очереди, не желающих примерить статус тунеядцев.

Только за первые два месяца 2015 года число людей, которые зарегистрировались в качестве безработных, стало на 11 тысяч больше.

Но предложений во всяком случае больше, нежели искателей заработка.

В Минске, например, на семь тысяч безработных приходится восемь тысяч вакантных мест. Исключение – рабочие специальности.

Светлана Леончик, начальник отдела анализа и регулирования рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите мингорисполкома:

Сегодня на одну вакансию, заявленную сторожем, грузчиком, приходится несколько десятков желающих трудоустроиться среди безработных. И сейчас лидирующее положение в структуре спроса у нас занимают организации здравоохранения, социального обеспечения, прочих услуг населению.

Собственное дело у Олега Будрицы появилось всего четыре месяца, но мастер уже нашел покупателей на свои сувениры, поставщиков древесины и планирует даже расширить бизнес. В перспективе будет заниматься еще и резьбой по камню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.