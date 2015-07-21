Новости Беларуси. 133 объекта бытового обслуживания открылись в Минске с начала года. Среди них – салоны красоты, мастерские по ремонту техники, швейные ателье и клининговые компании.

Самыми популярными у населения по-прежнему остаются услуги автосервиса. Сейчас в этой сфере реализуются два крупных инвестпроекта, строятся несколько станций технического обслуживания.

Кроме того, все предприятия бытового обслуживания постепенно расширяют перечень услуг, внедряют новые формы и виды обслуживания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Натычко, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:

4800 объектов в Минске оказывают бытовые услуги. По оперативным данным, за первое полугодие текущего года выручка от оказания бытовых услуг превышает полтора триллиона рублей. Лидерами по районам Минска, в которых максимально зарегистрировано объектов, соответственно, субъектов, оказывающих бытовое обслуживание, являются Московский и Фрунзенский районы.