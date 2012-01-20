Франция рассмотрит вопрос о досрочном выводе своего контингента из Афганистана

Страна временно прекращает участие в боевых операциях в Афганистане. Об этом заявил президент Николя Саркози.



На решение повлиял инцидент в провинции Каписа. Сегодня утром мужчина в форме афганской национальной армии расстрелял французских военнослужащих. В результате атаки погибли четыре человека, около 20 получили ранения. Стрелявший арестован.



В Афганистане на данный момент несут службу около четырех тысяч французских военнослужащих. С начала кампании в 2001 году Франция потеряла в этой стране более 80 солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.