«У меня малыш на таком тракторе пашет»: как прошла рабочая поездка Президента в Буда-Кошелевский район

Вместо разговоров о большой политике, решение конкретных проблем небольших регионов. Официальный Минск становится гарантом порядочной архитектуры континентального мироустройства, но уже будучи опытным политиком и Президентом, на чаше своих приоритетов Александр Лукашенко сохранил и свой первоначальный характерный подход к президентству – слышать чаяния простых белорусов и следить за порядком на родной земле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все говорят: вот, Президент едет, порядок наводят. Еще бы! Я нормально к этому отношусь. Но очень плохо воспринимаю, когда я ухала, за полгода это превратили в свинушник. И это не только дело органов власти, это дело людей, а власть должна их организовать. Вопросы простые. Впрочем, в стороне от больших дорог люди привыкли жить размерено и просто. И чтобы и не хотелось, и не приходилось выбираться на дорогу, ведущую от родного дома в столицу, в стране развивают регионы. А как, постоянно контролирует инициатор такого пути – Президент. Здесь главу государства встречали песнями. Гомельщина же. Полесье. Президент не раз отмечал, полешуки – белорусы в квадрате. Действительно, именно в брендовом регионе страны сохранили весь круг белорусской культуры. Особенное отношение к родной земли. Если создать условия, то региональная жизнь пойдет как по нотам.

Александр Лукашенко:

У нас земли предостаточно. Минимум 20 млн мы можем накормить. Я помню, в мои годы вообще рожали в борозне. Семашко родился в борозне. Именно интеллигенция в белых халатах повышает демографию района. Молодая кровь и современные технологии – это фишки здешней райбольницы. Здесь, как в областных лабораториях, и онкомаркеры возьмут, и анализы на гормоны могут сделать. Районные ЦРБ, то есть первичный уровень здравоохранения, поднять к столичному уровню – давнее поручение Президента. Недалеко от больницы – семейное общежитие. Поэтому здесь нет проблем с кадрами. Даже несмотря на систему здравоохранения с широко разветвленной кроной амбулаторий и ФАПОВ. Но чтобы дерево лучше плодоносило, иногда и срезают лишние ветки. Это касается всех соцобъектов в небольших селах. Позиция Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Доступность – да. Но имейте в виду, из-за доступности мы можем потерять деньги на финансирование важнейших мероприятий в самом здравоохранении, на лечение. Любое население будет всегда вам… Школу где-то закрыли, где в одном классе сразу занимаются на одном уроке три класса, они кричат: ай, школу закрыли. От этой школы давно надо было избавиться. Там только здание, а знаний там не получишь. Инструмент оптимизации – институт врачей общей практики. Когда на шее фонендоскоп, в руках тонометр, а за плечами знания ЛОРа, офтальмолога и невролога. Общаясь с врачом с 33-летним стажем глава, государства выписывает и эпикриз для всего здравоохранения страны. Болячки есть. Современное оборудование должно быть в руках у людей с горячими сердцами. Главу государства потрясла смерть роженицы. В Беларуси – это ЧП.

Александр Лукашенко:

У специалистов из других стран попросили заключение. Они говорят: да, может, врачи и не виноваты в том, что она умерла, но ей можно было оказать помощь. У врачей – мы всегда правы, люди умирают, но мы не виноваты. Я пытаюсь это переломить. У вас такая корпоративность. А ведь далеко не всегда вы правы. Надо служить людям. Для меня не бывает плохого народа, а для вас не бывает плохих больных. О теплоте, что говорил Президент, царит в этой многодетной семье. В центре райцентра и вообще внутренней политики сраны – не толстосумы, а вот такие люди.

Семь из десяти детей – приемные. Это по документам. А в жизни – родные кровинушки. Супруги шутят, свой семейный полисадник они засадили цветами.

А теперь вот огород будет легче возделывать. Благодаря подарку Президента – мини-трактору. Он как наши райцентры. Небольшой, но многофункциональный.

Александр Лукашенко:

У меня малыш на таком тракторе пашет. В этом году сеял картошку. Правда, небольшой участок, где-то полгектара мы сеяли. Про трактор Президент вспомнил и в контексте межгосударственной политики. В общении с народом нет запретных тем. Среди последних инсинуаций – шпионский скандал.

Александр Лукашенко:

Я уже публично сказал, что на тракторе приедем в Киев, но не на танке. Я говорю: Петро, что мы не выполнили, что обещали? К вам – говорит – вообще нет никаких претензий. Вопрос был по шпионажу. Я на него ответил фактами. С первого до последнего дня операции по нейтрализации этой целой шпионской сети я был в курсе. Даже соседи подглядывают друг за другом через забор. Такое скрытое любопытство между странами называется шпионаж. А вот пособничество в этом – предательство. В стране с богатой партизанской историей эпитеты к политическим Иудам подбирают, не стесняясь. Александр Лукашенко:

Я больше всего дерьмом считаю тех белорусов, которые за деньги на него работали. Как понять белоруса, который за копейки работал на иностранную, пусть даже не совсем чужую, разведку? Ясно, куда уходили эти сведения.

В общем-то, на все вопросы открыто – глава государства даже признался про скорость, с какой испытывал электромобиль. Добавить скорости надо бы и наши производителям авто. От флагманского кроссовера необходимо двигаться к своей легковушке на электротяге.