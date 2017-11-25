Представительница Беларуси на детском Евровидении лидирует в конкурсе по результатам голосования на сайте

Новости Беларуси. А уже завтра наше внимание будет приковано к Тбилиси, где пройдет детское Евровидение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как уже сообщалось, представительница нашей страны Хелена Мерааи выйдет на сцену пятая. И сегодня стало известно, что белоруска заняла первое место по результатам голосования на сайте для поклонников песенного конкурса, где их просили выбрать наиболее понравившегося исполнителя.