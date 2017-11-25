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Представительница Беларуси на детском Евровидении лидирует в конкурсе по результатам голосования на сайте

25 ноября 2017 18:11
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Новости Беларуси. А уже завтра наше внимание будет приковано к Тбилиси, где пройдет детское Евровидение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представительница Беларуси на детском Евровидении лидирует в конкурсе по результатам голосования на сайте -1

Как уже сообщалось, представительница нашей страны Хелена Мерааи выйдет на сцену пятая. И сегодня стало известно, что белоруска заняла первое место по результатам голосования на сайте для поклонников песенного конкурса, где их просили выбрать наиболее понравившегося исполнителя.

Представительница Беларуси на детском Евровидении лидирует в конкурсе по результатам голосования на сайте -3

Кстати, по мнению экспертов, наша участница входит в число претендентов на победу. В числе сильнейших также – Италия, Македония, Россия, Австралия.

Представительница Беларуси на детском Евровидении лидирует в конкурсе по результатам голосования на сайте -5

Представительница Беларуси на детском Евровидении лидирует в конкурсе по результатам голосования на сайте -7

# общество # Фотофакт

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