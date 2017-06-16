Фотоинструкция: как старому чайному сервизу подарить новую жизнь

Мария Кронда, СТВ:

Наслаждаться ароматным чаем, сидя на крыльце, пестрящим цветочными гирляндами – одно удовольствие. Словно картина с говорящим названием «Загородная сказка». Но когда погода нарушает вашу идиллию и диктует свои правила, мы предлагаем пойти на маленькие хитрости и провести это время за домашним творчеством.

Елена Костеневич, художник-дизайнер:

Доброе утро! Если у вас есть неиспользуемый в быту чайный сервиз, мы можем предложить ему новую роль. Для этого нам понадобится: чашки и блюдца из чайного сервиза, лаки для ногтей и емкость с водой. Сейчас мы будем использовать лаки для ногтей. Открываем их и немного выливаем в воду.

Вспомним детство и немного пошалим! Такая произвольная акваживопись – своеобразная интерпретация древнего восточного искусства рисунков на воде – эмбру, разве что вместо акриловых красок в нашем случае разноцветные лаки для ногтей. И все для того, чтобы фигурные арабески «подружились» с керамикой. Елена Костеневич:

Мы можем отредактировать узор с помощью зубочистки.

Окунаем в красочную ванночку блюдце и, словно вылавливая, даем рисунку «усесться» на глянцевой поверхности посуды.

Елена Костеневич:

А теперь тот же прием проделываем с кружкой. Как удивительно четко ложатся изящные цветные линии.