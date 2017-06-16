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Фотоинструкция: как старому чайному сервизу подарить новую жизнь

16 июня 2017 08:57
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Мария Кронда, СТВ:
Наслаждаться ароматным чаем, сидя на крыльце, пестрящим цветочными гирляндами – одно удовольствие. Словно картина с говорящим названием «Загородная сказка». Но когда погода нарушает вашу идиллию и диктует свои правила, мы предлагаем пойти на маленькие хитрости и провести это время за домашним творчеством.

Фотоинструкция: как старому чайному сервизу подарить новую жизнь-1

Елена Костеневич, художник-дизайнер:
Доброе утро! Если у вас есть неиспользуемый в быту чайный сервиз, мы можем предложить ему новую роль. Для этого нам понадобится: чашки и блюдца из чайного сервиза, лаки для ногтей и емкость с водой. Сейчас мы будем использовать лаки для ногтей. Открываем их и немного выливаем в воду.

Фотоинструкция: как старому чайному сервизу подарить новую жизнь-4

Вспомним детство и немного пошалим! Такая произвольная акваживопись – своеобразная интерпретация древнего восточного искусства рисунков на воде – эмбру, разве что вместо акриловых красок в нашем случае разноцветные лаки для ногтей. И все для того, чтобы фигурные арабески «подружились» с керамикой.

Елена Костеневич:
Мы можем отредактировать узор с помощью зубочистки.

Фотоинструкция: как старому чайному сервизу подарить новую жизнь-7

Окунаем в красочную ванночку блюдце и, словно вылавливая,  даем рисунку «усесться» на глянцевой поверхности посуды.

Фотоинструкция: как старому чайному сервизу подарить новую жизнь-10

Елена Костеневич:
А теперь тот же прием проделываем с кружкой.

Как удивительно четко ложатся изящные цветные линии.

Фотоинструкция: как старому чайному сервизу подарить новую жизнь-13

Елена Костеневич:
Старая кружка теперь в новом амплуа. И, как видите, ее можно использовать не только по своему прямому назначению, но и как кашпо для растения.

В пару к чайному комплекту можно смастерить компактный поднос.

# общество # Фотофакт # Мастер-классы # Елена Костеневич

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