Фотоинструкция: как смастерить стильный деревянный поднос

Выпить чашечку чая на крыльце дома – одно удовольствие. Но если погода нарушила вашу идиллию, самое время заняться творчеством.

Елена Костеневич, художник-дизайнер:

К чайному комплекту я предлагаю смастерить компактный поднос. Для этого нам понадобится: деревянная доска, краска с пигментами и малярный скотч.

Добиваемся идеально гладкой поверхности будущего подноса. Далее с помощью изоленты «намётываем» узор. Елена Костеневич:

Узор сформирован. Теперь будем заполнять его краской.

Помещаем белую краску-основу в емкости. Несколько капель пигментов добавят нужные оттенки. Наш поднос примеряет на себя 3 нежных цвета – зеленый серый и желтый, вторя обновленному чайному комплекту. Елена Костеневич:

Мелкие детали сделаем желтого оттенка, остальные – серого и зеленого. На ваших глазах простой брусок дерева постепенно приобретает черты неотъемлемого объекта кухонной утвари. Елена Костеневич:

Краска подсохла, теперь снимаем изоленту.

Картина вырисовалась! Не хватает лишь главного акцента – ручек. Крепим их на клей в том случае, если мы хотим, чтобы поднос выполнял исключительно декоративную функцию. Для более надежной фиксации прибегаем к помощи саморезов!