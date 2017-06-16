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Фотоинструкция: как смастерить стильный деревянный поднос

16 июня 2017 09:01
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Выпить чашечку чая на крыльце дома – одно удовольствие. Но если погода нарушила вашу идиллию, самое время заняться творчеством.

Фотоинструкция: как смастерить стильный деревянный поднос-1

Елена Костеневич, художник-дизайнер:
К чайному комплекту я предлагаю смастерить компактный поднос. Для этого нам понадобится: деревянная доска, краска с пигментами и малярный скотч.

Фотоинструкция: как смастерить стильный деревянный поднос-4

Добиваемся идеально гладкой поверхности будущего подноса. Далее с помощью изоленты «намётываем» узор.

Елена Костеневич:
Узор сформирован. Теперь будем заполнять его краской.

Фотоинструкция: как смастерить стильный деревянный поднос-7

Помещаем белую краску-основу в емкости. Несколько капель пигментов добавят нужные оттенки.  Наш поднос примеряет на себя 3 нежных цвета –  зеленый серый и желтый, вторя  обновленному чайному комплекту.

Елена Костеневич:
Мелкие детали сделаем желтого оттенка, остальные – серого и зеленого.

На ваших глазах простой брусок дерева постепенно приобретает черты неотъемлемого объекта кухонной утвари.

Елена Костеневич:
Краска подсохла, теперь снимаем изоленту.

Фотоинструкция: как смастерить стильный деревянный поднос-10

Картина вырисовалась! Не хватает лишь главного акцента – ручек. Крепим их на клей в том случае, если мы хотим, чтобы поднос выполнял исключительно декоративную функцию. Для более надежной фиксации прибегаем к помощи саморезов!

Фотоинструкция: как смастерить стильный деревянный поднос-13

Елена Костеневич:
Просто и оригинально! Наш поднос готов. Приятного чаепития, хорошего настроения и доброго дня!

В пару к подносу можно оригинальным способом украсить старый чайный сервиз.

# общество # Фотофакт # Мастер-классы # Елена Костеневич

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