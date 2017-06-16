Фотоинструкция: как смастерить стильный деревянный поднос

Выпить чашечку чая на крыльце дома – одно удовольствие. Но если погода нарушила вашу идиллию, самое время заняться творчеством.
Выпить чашечку чая на крыльце дома – одно удовольствие. Но если погода нарушила вашу идиллию, самое время заняться творчеством.
Елена Костеневич, художник-дизайнер:
К чайному комплекту я предлагаю смастерить компактный поднос. Для этого нам понадобится: деревянная доска, краска с пигментами и малярный скотч.
Добиваемся идеально гладкой поверхности будущего подноса. Далее с помощью изоленты «намётываем» узор.
Елена Костеневич:
Узор сформирован. Теперь будем заполнять его краской.
Помещаем белую краску-основу в емкости. Несколько капель пигментов добавят нужные оттенки. Наш поднос примеряет на себя 3 нежных цвета – зеленый серый и желтый, вторя обновленному чайному комплекту.
Елена Костеневич:
Мелкие детали сделаем желтого оттенка, остальные – серого и зеленого.
На ваших глазах простой брусок дерева постепенно приобретает черты неотъемлемого объекта кухонной утвари.
Елена Костеневич:
Краска подсохла, теперь снимаем изоленту.
Картина вырисовалась! Не хватает лишь главного акцента – ручек. Крепим их на клей в том случае, если мы хотим, чтобы поднос выполнял исключительно декоративную функцию. Для более надежной фиксации прибегаем к помощи саморезов!
Елена Костеневич:
Просто и оригинально! Наш поднос готов. Приятного чаепития, хорошего настроения и доброго дня!
В пару к подносу можно оригинальным способом украсить старый чайный сервиз.