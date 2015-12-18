Фотофакт: как в Испании заброшенную церковь превратили в скейт-парк

Новости Испании. Церковь святой Барбары в испанском городе Льянера была построена в 1912 году по проекту архитектора Мануэля Бобеса. После Гражданской войны в стране она оказалась в числе множества других заброшенных зданий.
Новости Испании. Церковь святой Барбары в испанском городе Льянера была построена в 1912 году по проекту архитектора Мануэля Бобеса. После Гражданской войны в стране она оказалась в числе множества других заброшенных зданий.
В 2007 году полуразрушенное здание выкупила группа скейтбордистов.
Деньги на ремонт молодые люди собирали онлайн.
Затем известный мадридский уличный художник Окуда Сан Мигель расписал стены и потолки комплекса. Ему понадобилась неделя, чтобы украсить здание некогда собора яркими фресками.
Ролик о том, как создавался проект, появился в Сети и уже набирает популярность среди пользователей социальных сетей.
«Это моя личная Сикстинская капелла», – рассказал художник в видеоинтервью.
Сан Мигель создает картины, инсталляции и скульптуры, которые можно увидеть на улицах многих городов мира.