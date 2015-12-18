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Фотофакт: как в Испании заброшенную церковь превратили в скейт-парк

18 декабря 2015 16:29
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Новости Испании. Церковь святой Барбары в испанском городе Льянера была построена в 1912 году по проекту архитектора Мануэля Бобеса. После Гражданской войны в стране она оказалась в числе множества других заброшенных зданий.

Фотофакт: как в Испании заброшенную церковь превратили в скейт-парк-1

В 2007 году полуразрушенное здание выкупила группа скейтбордистов.

Деньги на ремонт молодые люди собирали онлайн.

Затем известный мадридский уличный художник Окуда Сан Мигель расписал стены и потолки комплекса. Ему понадобилась неделя, чтобы украсить здание некогда собора яркими фресками.

Фотофакт: как в Испании заброшенную церковь превратили в скейт-парк-4

Ролик о том, как создавался проект, появился в Сети и уже набирает популярность среди пользователей социальных сетей.

«Это моя личная Сикстинская капелла», – рассказал художник в видеоинтервью.

Сан Мигель создает картины, инсталляции и скульптуры, которые можно увидеть на улицах многих городов мира.

# общество # Фотофакт # Достопримечательности # Окуда Сан Мигель

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