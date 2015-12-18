Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку

Рождество и Новый год уже близко, и скоро настанет время украшать наши дома. Для того, чтобы нарядить елку, как правило, собирается вся семья, это заставляет нас забыть о существующих проблемах. Это то время, когда человек может быть счастливыми.

Украшение новогодней ели всегда проходит весело. И каждый год хочется, чтобы виновница торжества выглядела по-разному. Украшения могут оставаться теми же, разница лишь в том, что вариантов применения существует масса.

Homedit собрал все самые лучшие идеи украшения новогодней елки.