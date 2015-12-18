Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку

Рождество и Новый год уже близко, и скоро настанет время украшать наши дома. Для того, чтобы нарядить елку, как правило, собирается вся семья, это заставляет нас забыть о существующих проблемах. Это то время, когда человек может быть счастливыми.
Украшение новогодней ели всегда проходит весело. И каждый год хочется, чтобы виновница торжества выглядела по-разному. Украшения могут оставаться теми же, разница лишь в том, что вариантов применения существует масса.
Homedit собрал все самые лучшие идеи украшения новогодней елки.
Веселая елка с большими детскими украшениями и разными орнаментами.
Шикарная, элегантная ель с золотыми и красными акцентами.
Красно-белая елка с украшениями разных форм и размеров.
Пышная елка с множеством красных и золотых украшений.
Симметричная и стильная елка с нежными бело-голубыми украшениями.
Очень богатая елка с множеством огоньков и игрушек.
Элегантная новогодняя елка, украшенная исключительно белыми и золотыми игрушками.
Елка с растительным орнаментом и цветными украшениями.
Яркая елка с желтыми солнечными украшениями.
Две необычные елки по бокам от камина с золотыми акцентами.
Традиционная елка в белом цвете с множеством огоньков.
Высокая елка с маленькими яркими украшениями.
Богато украшенная елка с золотыми шарами и большими бантами.
Традиционная новогодняя елка с богатыми украшениями и огоньками.
Елка, наряженная в белое с подходящими по цвету подарками под ней.
Небольшая елка в горшке с ярким оформлением и большими гирляндами.
Большая елка с праздничными веселыми игрушками.
Блестящая белая елка с сиреневыми лентами и нежным декором.
Стильная традиционная рождественская елка с красно-белыми украшениями.
Очень богатая елка, украшенная большими шарами.
Маленькая, но милая елка, наряженная красно-золотыми игрушками.
Красиво наряженная елка в шарах и ярких огоньках.
Очень яркая елка, с большим количеством огней и игрушек.
Современная красивая елка с белыми украшениями и золотыми огнями.
Роскошная новогодняя елка с красно-золотыми игрушками и широкими золотыми лентами.
Простая, но стильная елка с белыми шарами и маленькими огнями.
Традиционная елка с роскошными красно-белыми украшениями.
Очень яркая елка, украшенная рядами белых, красных и зеленых шаров.
Простая новогодняя елка с красно-белыми акцентами, идеально вписывающимися в интерьер.
Современная елка, подходящая к интерьеру.
Современная, красивая елка с рядом ярких огней.
Почти круглая елка, наряженная золотыми украшениями.
Цветная елка с голубыми, розовыми и желтыми шарами.
Богатая и впечатляющая новогодняя елка с элегантными украшениями и красными лентами.
Фееричная елка с множеством мелких огоньков и игрушек.
Веселая рождественская елка с крупными украшениями.
Нетрадиционная елка, идеально подходящая к интерьеру.
Традиционная елка с различными огнями и маленькими шарами.
Контрастная елка с фиолетовыми, розовыми и бирюзовыми акцентами.
Рождественская елка в белом с маленькими огоньками.
Традиционная новогодняя елка со звездой на верхушке, украшенная золотыми огоньками.
Перевод: Лилия Соломенкова