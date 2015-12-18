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Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку

18 декабря 2015 13:38
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Рождество и Новый год уже близко, и скоро настанет время украшать наши дома. Для того, чтобы нарядить елку, как правило, собирается вся семья, это заставляет нас забыть о существующих проблемах. Это то время, когда человек может быть счастливыми.

Украшение новогодней ели всегда проходит весело. И каждый год хочется, чтобы виновница торжества выглядела по-разному. Украшения могут оставаться теми же, разница лишь в том, что вариантов применения существует масса.

Homedit собрал все самые лучшие идеи украшения новогодней елки.

Веселая елка с большими детскими украшениями и разными орнаментами.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-1

Шикарная, элегантная ель с золотыми и красными акцентами.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-4

Красно-белая елка с украшениями разных форм и размеров.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-7

Пышная елка с множеством красных и золотых украшений.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-10

Симметричная и стильная елка с нежными бело-голубыми украшениями.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-13

Очень богатая елка с множеством огоньков и игрушек.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-16

Элегантная новогодняя елка, украшенная исключительно белыми и золотыми игрушками.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-19

Елка с растительным орнаментом и цветными украшениями.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-22

Яркая елка с желтыми солнечными украшениями.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-25

Две необычные елки по бокам от камина с золотыми акцентами.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-28

Традиционная елка в белом цвете с множеством огоньков.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-31

Высокая елка с маленькими яркими украшениями.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-34

Богато украшенная елка с золотыми шарами и большими бантами.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-37

Традиционная новогодняя елка с богатыми украшениями и огоньками.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-40

Елка, наряженная в белое с подходящими по цвету подарками под ней.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-43

Небольшая елка в горшке с ярким оформлением и большими гирляндами.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-46

Большая елка с праздничными веселыми игрушками.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-49

Блестящая белая елка с сиреневыми лентами и нежным декором.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-52

Стильная традиционная рождественская елка с красно-белыми украшениями.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-55

Очень богатая елка, украшенная большими шарами.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-58

Маленькая, но милая елка, наряженная красно-золотыми игрушками.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-61

Красиво наряженная елка в шарах и ярких огоньках.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-64

Очень яркая елка, с большим количеством огней и игрушек.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-67

Современная красивая елка с белыми украшениями и золотыми огнями.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-70

 Роскошная новогодняя елка с красно-золотыми игрушками и широкими золотыми лентами.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-73

Простая, но стильная елка с белыми шарами и маленькими огнями.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-76

Традиционная елка с роскошными красно-белыми украшениями.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-79

Очень яркая елка, украшенная рядами белых, красных и зеленых шаров.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-82

Простая новогодняя елка с красно-белыми акцентами, идеально вписывающимися в интерьер.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-85

Современная елка, подходящая к интерьеру.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-88

Современная, красивая елка с рядом ярких огней.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-91

Почти круглая елка, наряженная золотыми украшениями.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-94

Цветная елка с голубыми, розовыми и желтыми шарами.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-97

Богатая и впечатляющая новогодняя елка с элегантными украшениями и красными лентами.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-100

Фееричная елка с множеством мелких огоньков и игрушек.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-103

Веселая рождественская елка с крупными украшениями.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-106

Нетрадиционная елка, идеально подходящая к интерьеру.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-109

Традиционная елка с различными огнями и маленькими шарами.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-112

Контрастная елка с фиолетовыми, розовыми и бирюзовыми акцентами.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-115

Рождественская елка в белом с маленькими огоньками.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-118

Традиционная новогодняя елка со звездой на верхушке, украшенная золотыми огоньками.

Фотофакт: 42 идеи, как нарядить новогоднюю елку-121

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Новый год

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