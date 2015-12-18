История новогодних традиций: первые ёлки ставили вверх ногами и украшали картошкой

Новый год. Любимый праздник и взрослых, и детей во всем мире. Сегодня его трудно представить без главного атрибута – новогодней ёлки. Вечнозеленые деревья украшают собой не только наши квартиры, но и офисы, магазины, торговые центры и городские площади. Ни один по-настоящему сказочный Новый год не обходится без пушистой красавицы. В России, на постсоветском пространстве, а также во многих христианских странах елка – главный символ праздника.

Ирина Бочило, аспирант исторического факультета БГУ:

Что касается легендарной части истории, то она связана с библейским сюжетом – с рождением Иисуса Христа. Ну, а если мы говорим об исторических корнях, то нужно обратиться к первым письменным упоминаниям о елке. Первые письменные упоминания о елке появляются на немецких землях. Споры о том, где же на самом деле появилась первая наряженная елка, не утихают и по сей день. Существует версия, что родиной праздничного дерева является Франция, а первые письменные многочисленные упоминания о рождественской елке появились в Эльзасе в 1605 году.

По другой версии, более убедительной, вечнозеленую красавицу впервые установили в Риге. Доказательством этому стали документы, найденные в рижских архивах, и самая старая ёлочная игрушка. Ирина Бочило, аспирант исторического факультета БГУ:

Самыми первыми игрушками становились вещи, которые были под рукой. Это были фрукты, кондитерские изделия, то есть то, чем были богаты семьи. Елку подвешивали к потолку, чтобы дети могли допрыгнуть и достать угощение.

В России новогодняя елка появилась благодаря Петру Первому. Будущий царь, в молодые годы гостивший у своих немецких друзей, был приятно удивлен, увидев дерево, на котором вместо шишек висели яблоки и конфеты. По приезде в Россию он незамедлительно вводит обычай на Рождество украшать хвойное дерево, а также зажигать свечи и фейерверки. Став царем, Петр Первый издал указ отмечать Новый год, как в просвещенной Европе: считать Новый год не с 1 сентября, а с 1 января 1700 года. И в знак доброго начинания и нового века веселить друг друга и поздравлять с Новым годом. Ирина Бочило, аспирант исторического факультета БГУ:

Долгое время белорусы традиционно на Рождество старались наряжать свой дом пауками, которые делались из соломы. Это были 12 соломинок, которые соединялись в виде креста, символизировали богатый будущий урожай, солнце. Но потом традиция наряжать елку вытеснила паука. Для украшения новогодней елки сначала использовались банты, сладости, фрукты. Первые шары появились более 300 лет тому назад. Их делали из картофеля, покрытого золотой краской.

По одной из версий, в неурожайные годы люди старались найти альтернативные варианты игрушек – выдували шары из стекла, делали из фольги, бумаги. Постепенно игрушки становились все разнообразнее. В наши дни выбор елочных игрушек огромен. Но по-прежнему в моде остаются новогодние украшения, сделанные вручную.