Частица мощей Марии Магдалины 26 августа прибывает в минский Свято-Духов собор

Новости Беларуси. Важное событие в христианском мире состоится вечером 26 августа в Минске. В белорусскую столицу прибудет ковчег с частицей мощей святой Марии Магдалины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставлен он будет в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Мария Магдалина – одна из самых почитаемых святых. Она была первой из жен-мироносиц, кто увидел воскрешение Христа. Прихожане просят у нее избавления от разных недугов. Считается, что Мария Магдалина прощает семь грехов. Ковчег привезут из Одессы, в Минске он будет на постоянном хранении.