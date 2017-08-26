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Частица мощей Марии Магдалины 26 августа прибывает в минский Свято-Духов собор

26 августа 2017 11:55
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Новости Беларуси. Важное событие в христианском мире состоится вечером 26 августа в Минске. В белорусскую столицу прибудет ковчег с частицей мощей святой Марии Магдалины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставлен он будет в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Мария Магдалина – одна из самых почитаемых святых. Она была первой из жен-мироносиц, кто увидел воскрешение Христа. Прихожане просят у нее избавления от разных недугов. Считается, что Мария Магдалина прощает семь грехов. Ковчег привезут из Одессы, в Минске он будет на постоянном хранении.

Частица мощей Марии Магдалины 26 августа прибывает в минский Свято-Духов собор-1

# общество # Фотофакт # Мощи

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