Белоруска вышла в финал конкурса «Мисс мира» среди девушек на инвалидных колясках: интервью с Александрой Чичиковой

Новости Беларуси. 23-летняя минчанка вышла в финал конкурса «Мисс мира» среди девушек на инвалидных колясках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Александра Чичикова уже через месяц будет представлять Беларусь на подиуме наравне с представительницами еще 23 стран.

Александра Чичикова, финалистка конкурса «Мисс мира среди колясочников»:

Честно, до сих пор не могу отойти от этого эмоционального движа. Обезоруживающий взгляд и заразительная улыбка. Фонтан позитива у Саши бьет через край. В конкурсах красоты девушка никогда не участвовала.

Александра Чичикова:

Красота, она без границ. Независимо на коляске ты или не на коляске, или ты там какой-то не такой, ты все ровно красивый. Более тонко ощущать этот мир Саша стала в один трагический миг. После травмы, приковавшей ее к инвалидной коляске, пришлось отказаться от любимого хобби – занятий бальными танцами. А ведь когда-то девушка даже участвовала в чемпионате мира. Теперь Саша стала относиться к жизни более серьезно и осмотрительно. Девушка признается, что в возможной победе главное будет не корона.

Александра Чичикова:

Я бы хотела, чтобы сегодня менялось именно с самого рождения внедрение людей с инвалидностью в общий мир. Саша взяла себя в руки и своим примером вдохновляет других. Сегодня девушка успешно совмещает работу в колл-центре с учебой в вузе. Активно занимается общественной жизнью и участвует в театральных постановках. Друзья искренне радуются за каждую ее победу. Они-то и помогли составить конкурсное портфолио. Примечательно, что его минчанка отправила за день до завершения приема заявок.

Евгений Залужный:

Сашенька очень великолепная модель в этом плане. Для фотографа, когда человек во время съемки без всякой наигранности, то тогда эта искренность очень хорошо чувствуется в кадре. Об активности молодых людей, которые прикованы к инвалидному креслу, не перестают говорить и специалисты. С каждым годом имена наших ребят звучат по всему миру. К примеру, белорусские паралимпийцы Людмила Волчек и Андрей Фомочкин – своей энергией они пробивают любые жизненные барьеры.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

У нас много молодых ребят, которые по состоянию здоровья передвигаются с помощью кресла-коляски. Они сегодня известные художники, у них творческие мастерские. У нас есть примеры, когда ребята с инвалидностью создают прекрасные семьи, рождаются дети.