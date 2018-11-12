Они добились успеха в своём деле. Две мотивирующие истории белорусок

Молодые, красивые и успешные! Девушки поколения Z рассказали нашей программе, как разглядеть в себе талант и грамотно выстроить маршрут к поставленной цели.

Екатерина Острейко, участница команды КВН: В КВН нужны люди универсальные, то есть они должны уметь играть, петь и танцевать. В 2017 году я попала на республику, это называлось «Осенний марафон». Мы выиграли 1-ое место и я получила лучшую женскую роль.

С первокурсницей Катей не соскучишься. Юная КВН-щица – любительница козырнуть шуточками собственного сочинения – доказывает всем, что женский юмор существует. Чувство юмора симпатичного комика оценило и компетентное жюри.

Поспешишь – людей насмешишь. Придумывать шутки девушка всё же предпочитает основательно и без лишней суеты, а идеи для миниатюр черпает из повседневной жизни.

А вот Александра в своём творчестве юморит не часто. На страницах собственных произведений молодой автор затрагивает глубоко социальные темы.

Александра Гридюшко, писатель:

Самая моя первая тема и серьёзная – это была тема наркотиков. Я очень сильно боюсь, чтобы это не коснулось ни меня, ни моей семьи. Я очень сильно вдохновилась фильмом «Реквием по мечте».