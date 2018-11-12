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Они добились успеха в своём деле. Две мотивирующие истории белорусок

12 ноября 2018 07:20
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Молодые, красивые и успешные! Девушки поколения Z рассказали нашей программе, как разглядеть в себе талант и грамотно выстроить маршрут к поставленной цели.

Они добились успеха в своём деле. Две мотивирующие истории белорусок-1

С первокурсницей Катей не соскучишься. Юная КВН-щица – любительница козырнуть шуточками собственного сочинения – доказывает всем, что женский юмор существует. Чувство юмора симпатичного комика оценило и компетентное жюри.

Екатерина Острейко, участница команды КВН:
В КВН нужны люди универсальные, то есть они должны уметь играть, петь и танцевать. В 2017 году я попала на республику, это называлось «Осенний марафон». Мы выиграли 1-ое место и я получила лучшую женскую роль.

Они добились успеха в своём деле. Две мотивирующие истории белорусок-4

Поспешишь – людей насмешишь. Придумывать шутки девушка всё же предпочитает основательно и без лишней суеты, а идеи для миниатюр черпает из повседневной жизни.

Они добились успеха в своём деле. Две мотивирующие истории белорусок-7

А вот Александра в своём творчестве юморит не часто. На страницах собственных произведений молодой автор затрагивает глубоко социальные темы.

Александра Гридюшко, писатель:
Самая моя первая тема и серьёзная – это была тема наркотиков. Я очень сильно боюсь, чтобы это не коснулось ни меня, ни моей семьи. Я очень сильно вдохновилась фильмом «Реквием по мечте».

Они добились успеха в своём деле. Две мотивирующие истории белорусок-10

А всё начиналось с детских четверостиший. Первые рифмованные строки родились, как только девушка научилась выводить буквы на бумаге. Чуть позже свет увидел её полноценные сборники. Сегодня Александра пишет литературу и на английском.

Они добились успеха в своём деле. Две мотивирующие истории белорусок-13

Лера Яскевич: «Я себя не считала поющим человеком»

# общество # общество # Екатерина Острейко # Александра Гридюшко # Валерия Яскевич # Фотофакт # общество

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