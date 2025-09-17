Григорий Азаренок, СТВ:

Вот он, наш день, наш триумф, наше торжество, наше единство, наше свята, наша слава, наша Родина! С праздником, товарищи!

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Мы долго стеснялись, зажимали себя, прятали национальную гордость в чулан, всем хотели нравиться, всех хотели уважить. Это не оценили. На нас начали давить, в нас начали плевать, а затем и вовсе попытались расчленить. Ну что ж, вы сами разбудили в белорусах не памяркоўнага тутэйшага, а воина, мстителя, партизана. И сегодня он торжествует, торжествует Президент Лукашенко.

Сначала к истории. Поляки, не надо на нас жаловаться, не надо рыдать и не надо ущемляться. Вы сами сделали жизнь белорусов во Второй Речи Посполитой невыносимой. Вы запрещали язык, вы закрывали школы, вы отправляли нас в концлагерь в Березе. Вы хотели, чтобы мы забыли, какого мы роду племени. Вы из своего чванства, из своих борзостей, своего высокомерия не сделали никаких исторических выводов. И отмщение пришло. С тех пор и навсегда Гродно, Брест, Пинск, Несвиж и Лида – белорусские города. Помни, ляше, что по Буг – то наше, говорят в народе. И никаких осадников, помещиков, властителей никогда над нами больше не будет. Никогда!