Поляки, не надо жаловаться. Вы сами с Гитлером шашни крутили – Азарёнок о воссоединении Беларуси в 1939-м

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот он, наш день, наш триумф, наше торжество, наше единство, наше свята, наша слава, наша Родина! С праздником, товарищи!
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Мы долго стеснялись, зажимали себя, прятали национальную гордость в чулан, всем хотели нравиться, всех хотели уважить. Это не оценили. На нас начали давить, в нас начали плевать, а затем и вовсе попытались расчленить. Ну что ж, вы сами разбудили в белорусах не памяркоўнага тутэйшага, а воина, мстителя, партизана. И сегодня он торжествует, торжествует Президент Лукашенко.
Сначала к истории. Поляки, не надо на нас жаловаться, не надо рыдать и не надо ущемляться. Вы сами сделали жизнь белорусов во Второй Речи Посполитой невыносимой. Вы запрещали язык, вы закрывали школы, вы отправляли нас в концлагерь в Березе. Вы хотели, чтобы мы забыли, какого мы роду племени. Вы из своего чванства, из своих борзостей, своего высокомерия не сделали никаких исторических выводов. И отмщение пришло. С тех пор и навсегда Гродно, Брест, Пинск, Несвиж и Лида – белорусские города. Помни, ляше, что по Буг – то наше, говорят в народе. И никаких осадников, помещиков, властителей никогда над нами больше не будет. Никогда!
Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Находимся здесь, поскольку душа трепещет и сердце. Мы с вами прошли сейчас по дороге из лампад. Это символическое напоминание о той кровавой дорожке, по которой польские оккупанты гоняли тех, кто сражался за то, чтобы белорусы были едины, кто сражался и отстаивал свои права.
Наверное, нет большого символа того террора и преследования, которые царились здесь с 1921 по 1939 год. Хотя была Гродненская тюрьма, были печально известные виленские Лукишки и был Новогрудок, Пинск – да много чего было тогда. «Этноцид» – это слово мы должны с вами помнить.
Это напоминание о той политике, которую проводили польские власти с целью стереть белорусов с земли, стереть из нашей души, из нашего сердца память о том, кто мы, откуда, кто наши братья. Людям запрещали называться белорусами, говорить по-русски, по-белорусски, исповедовать свою веру, отстаивать свои права, забирали землю, били, унижали, а народ не сломился.
Григорий Азаренок:
И не надо выть про пакт Молотова-Риббентропа, не надо рассказывать про то, как два диктатора якобы поделили невинную девочку Польшу. Вы сами с Гитлером шашни крутили (и гораздо раньше нас), вы сами вместе с ним жрали в три горла Чехословакию и готовились к войне с Советским Союзом. Ну а то, что вас обманули, что Англия и Франция вас в конце концов кинули, так к ним и предъявляйте претензии, а мы воспользовались своим историческим шансом.