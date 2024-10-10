11 октября в Беларуси стартует акция «Марафон единства»

Знаковые встречи, экскурсии и праздничный концерт. 11 октября по Беларуси зашагает «Марафон единства». Первая точка маршрута – Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Знаковые встречи, экскурсии и праздничный концерт. 11 октября по Беларуси зашагает «Марафон единства». Первая точка маршрута – Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник остановится здесь на два дня. Организаторы обещают гостям и жителям много интересного. Город уже завершает последние приготовления к масштабному торжеству. Мастера вносят финальные штрихи в мурал «Будущее страны в твоих руках». Его откроют в первый день праздника. Программа будет насыщена самыми разными мероприятиями.
Все желающие смогут посетить с экскурсией местные предприятия. На вокзале в неформальной обстановке с гостями пообщаются космонавты и депутаты. А в стенах колледжей прочитают «Нескучные нелекции». И это далеко не все. Финальным аккордом праздника станет концертная программа «Время выбрало нас». На сцену выйдут не только местные артисты, но и гости из других регионов страны.
Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
Мы хотим показать, насколько едина наша страна, насколько едины наши люди. На сегодняшний день решены практически все организационные вопросы. Все заинтересованные сейчас находятся в круглосуточном режиме подготовки. Уже 12-го числа здесь, в городе Молодечно, пройдет первый концерт в рамках акций, а уже завтра, в пятницу, начнутся мероприятия, связанные как раз непосредственно с встречами со студентами.
Проект символично стартовал 17 сентября, в знаковый для нашей страны праздник – День народного единства. Идея масштабировать его на всю страну принадлежит Александру Лукашенко. Марафон охватит все регионы Беларуси. На карте сейчас 13 точек, однако это не окончательная цифра.