11 октября в Беларуси стартует акция «Марафон единства»

Праздник остановится здесь на два дня. Организаторы обещают гостям и жителям много интересного. Город уже завершает последние приготовления к масштабному торжеству. Мастера вносят финальные штрихи в мурал «Будущее страны в твоих руках». Его откроют в первый день праздника. Программа будет насыщена самыми разными мероприятиями.

Все желающие смогут посетить с экскурсией местные предприятия. На вокзале в неформальной обстановке с гостями пообщаются космонавты и депутаты. А в стенах колледжей прочитают «Нескучные нелекции». И это далеко не все. Финальным аккордом праздника станет концертная программа «Время выбрало нас». На сцену выйдут не только местные артисты, но и гости из других регионов страны.