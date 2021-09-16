Российские войска покидают Беларусь после учения «Запад-2021»

Новости Беларуси. Российские войска возвращаются из Беларуси с учения «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Российские войска возвращаются из Беларуси с учения «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящее время воинские подразделения и соединения гвардейской танковой армии и ВДВ совершают марши на станции и аэродромы, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.
Инженерный состав приступил к подготовке авиационной техники для перелета на аэродромы базирования.
Военнослужащие и подразделения совершат марши, преодолев расстояние от 800 до 1 200 километров.
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