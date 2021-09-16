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Российские войска покидают Беларусь после учения «Запад-2021»

16 сентября 2021 10:10
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Новости Беларуси. Российские войска возвращаются из Беларуси с учения «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Российские войска покидают Беларусь после учения «Запад-2021»-1

В настоящее время воинские подразделения и соединения гвардейской танковой армии и ВДВ совершают марши на станции и аэродромы, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.  

Российские войска покидают Беларусь после учения «Запад-2021»-4

Инженерный состав приступил к подготовке авиационной техники для перелета на аэродромы базирования.  

Российские войска покидают Беларусь после учения «Запад-2021»-7

Военнослужащие и подразделения совершат марши, преодолев расстояние от 800 до 1 200 километров. 

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# Военные учения # общество # Фотофакт

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