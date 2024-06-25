Лукашенко – делегации Китая: у нас нет от вас никаких тайн – мы покажем всё, что вас заинтересует

Международную повестку, но уже с гуманитарным уклоном во Дворце Независимости продолжили обсуждать во время встречи Президента Беларуси с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином. В Минск приехала солидная делегация ректоров топовых учреждений высшего образования КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент настраивает всех гостей посмотреть чуть шире и, по восточной традиции, не торопиться, как минимум, домой. Беларуси есть что показать, Китаю есть над чем подумать.