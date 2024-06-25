Лукашенко – делегации Китая: у нас нет от вас никаких тайн – мы покажем всё, что вас заинтересует

Международную повестку, но уже с гуманитарным уклоном во Дворце Независимости продолжили обсуждать во время встречи Президента Беларуси с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином. В Минск приехала солидная делегация ректоров топовых учреждений высшего образования КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент настраивает всех гостей посмотреть чуть шире и, по восточной традиции, не торопиться, как минимум, домой. Беларуси есть что показать, Китаю есть над чем подумать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас много общих объектов, в том числе и спортивных, и по гуманитарной линии. Вы у нас строите стадион и бассейн. В этом году мы закончим это строительство. Мы с вами хотим договориться о том, чтобы вы нам помогли, особенно при планировании архитектуры, построить похожий на китайский музей истории Беларуси. Мы с вашими специалистами уже сотрудничаем. Это будет совсем рядом и украсит наш Минск. То есть замыслы у нас приличные и в экономике, и в политике. Еще раз благодарю вас за этот визит. Мои коллеги и товарищи из правительства и ректоры университетов покажут вам все, что вас заинтересует. У нас нет от вас никаких тайн. Не торопитесь домой, приезжайте чаще в Беларусь, мы должны быть ближе друг к другу.
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