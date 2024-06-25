Драгоценные минуты, тревожные звонки. Как работает скорая помощь? Анонс «Со знаком качеСТВа»

Скорая-6, что у вас случилось?



Драгоценные минуты.





Чем быстрее, тем лучше. Правило золотого часа – это про инфаркт



Тревожные звонки.





Звонит мама и говорит, что ребенок потерял сознание и перестал дышать



Как сохранить холодный ум?

И крики, и ругань, и, наоборот, уговаривание. Все эмоции, которые могут быть, ты испытаешь здесь.



Скорая помощь: как это работает?





Чудеса, конечно, бывают, и ради них надо и работать, и жить.