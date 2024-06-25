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Драгоценные минуты, тревожные звонки. Как работает скорая помощь? Анонс «Со знаком качеСТВа»

25 июня 2024 18:22
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Скорая-6, что у вас случилось?

Драгоценные минуты.

Драгоценные минуты, тревожные звонки. Как работает скорая помощь? Анонс «Со знаком качеСТВа»-1



Чем быстрее, тем лучше. Правило золотого часа это про инфаркт

Тревожные звонки.

Драгоценные минуты, тревожные звонки. Как работает скорая помощь? Анонс «Со знаком качеСТВа»-3



Звонит мама и говорит, что ребенок потерял сознание и перестал дышать

Как сохранить холодный ум?

Драгоценные минуты, тревожные звонки. Как работает скорая помощь? Анонс «Со знаком качеСТВа»-5

И крики, и ругань, и, наоборот, уговаривание. Все эмоции, которые могут быть, ты испытаешь здесь.

Скорая помощь: как это работает?

Драгоценные минуты, тревожные звонки. Как работает скорая помощь? Анонс «Со знаком качеСТВа»-8



Чудеса, конечно, бывают, и ради них надо и работать, и жить.

«Со знаком качеСТВа». Премьера на СТВ. 27 июня, 18:45.

# Скорая помощь # общество

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