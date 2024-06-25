Лукашенко встретился с представителями вузов Китая – стороны обсудили вопросы сотрудничества стран

Международную повестку, но уже с гуманитарным уклоном во Дворце Независимости продолжили обсуждать во время встречи Президента Беларуси с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином. В Минск приехала солидная делегация ректоров топовых учреждений высшего образования КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завтра, 26 июня, в белорусской столице пройдет первый белорусско-китайский форум ректоров. В нем примут участие представители 40 вузов с обеих сторон. И как отметил Александр Лукашенко во время сегодняшней встречи: это наглядный пример высокого уровня отношений между Беларусью и Китаем. Индикатор набирающего обороты сотрудничества не только в экономике, но и в науке, образовании, культуре и других направлениях. Алена Сырова продолжит тему.

Сегодня мы вместе готовы думать о будущем, о высокотехнологичном будущем. И если мы можем повлиять на него, то, конечно, через воспитание и образование, через то, что можем вложить в умы тех, кто учится. Интерес взаимный в этом направлении. Будь иначе, такую внушительную делегацию ректоров топовых вузов Китая мы бы не встречали в Минске.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы рассчитываем на сотрудничество с Китаем в вопросе подготовки кадров по указанному мной направлению. Подчеркну, и у нас есть значительный опыт и компетенции в этих сферах. Сегодня нам надо ускорить такое сотрудничество. В этом залог нашего научного суверенитета и обеспечения успешного импортозамещения. Я поддерживаю инициативу создания Центра фундаментальных исследований. Уверен, что его деятельность станет новым витком научно-технического развития. Подробности.

Если говорить о конкретных примерах межвузовского сотрудничества, самый яркий – по линии БГУ и Пекинского университета. Два года назад вузы подписали соглашение о создании совместной образовательной программы по специальности «биотехнология». Ей сегодня уделили особое внимание. И предвосхищая цоканья отдельных, не только потому, что младший сын Президента Беларуси ее осваивает (глава государства публично заявлял, что Николай учится в Пекинском университете), а еще и потому, что с появлением БНБК, читай новой отрасли, нам очень нужны такие компетенции.

Александр Лукашенко:

Хотелось бы, чтобы таких программ было побольше. Это направление для нас крайне важно, и белорусская сторона заинтересована распространить данную программу на уровень магистратуры. Подробности. Дорогие друзья, убежден: форум ректоров станет последовательным и логичным продолжением активного диалога между учреждениями высшего образования двух стран. Все достигнутые договоренности укрепят сотрудничество и послужат общему делу в интеграции с Великим Китаем. Хао Пин – Лукашенко: вас с Си Цзиньпином связывают очень теплые отношения, и вас он сильно уважает. Подробности.

Но и образование, и наука не должны отставать от политических процессов. Александр Лукашенко в открытую говорит: Китай – один из мировых центров силы, у которого должно быть несколько опор, – и Беларусь на Европейском направлении одна из них. Но, возможно, наш потенциал пока реализован не в полную силу? Взять хотя бы образование. Лукашенко предложил Китаю создать совместный проект глобальной образовательной площадки в Беларуси.