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Игорь Карпенко: Общее среднее образование должно быть доступно любому

27 января 2018 12:19
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Новости Беларуси. Система общего среднего образования должна быть равно доступной любому школьнику независимо от места проживания, обучения и возможностей родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил 27 января министр образования Игорь Карпенко, отвечая на вопросы журналистов об отмене экзаменов при поступлении в пятый класс. Вместе с тем и у школ, и у гимназий появились два дополнительных часа занятий, в которые каждое учреждение образования может проводить те предметы, которые считает нужными.

Игорь Карпенко: Общее среднее образование должно быть доступно любому-1

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Это принято для того, чтобы обеспечить равнодоступность к качественному общему среднему образованию. Говорят, в гимназиях более сильные учителя. Но, несомненно, есть разные гимназии. Где-то, может быть, сильнее, где-то послабее учителя. Есть и школы, где хорошие коллективы педагогические, которые сегодня показывают серьезные результаты. И свидетельством тому победы на олимпиадах, включая международные олимпиады, школьников из обычных школ, не гимназий.

Игорь Карпенко: Общее среднее образование должно быть доступно любому-4

Белорусское образование станет доступнее и для индийских студентов. Полсотни ребят из этой страны неделю назад приехали к нам на стажировку. Они изучают вопросы производственного менеджмента и не только в теории. Практические занятия запланированы на главных промышленных предприятиях Беларуси.

Игорь Карпенко: Общее среднее образование должно быть доступно любому-7

Саксена Панкадж, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь:
Возможность обучения здесь – часть международной программы для индийских студентов. Они могут увидеть, как культурно развита Беларусь, наладить межчеловеческие контакты, завести новых друзей и увезти с собой в Индию знания и замечательные воспоминания.

Игорь Карпенко: Общее среднее образование должно быть доступно любому-10

Отметим, что большинство гостей приехали из Бангалора, города-побратима Минска.

# общество # Образование в Беларуси # Игорь Карпенко # Фотофакт # Саксена Панкадж

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