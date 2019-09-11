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Фонтаны в Минске отключат 27 сентября

11 сентября 2019 12:27
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Городские фонтаны уходят на каникулы, рассказали в программе «Большой город». Сезон их работы завершится 27 сентября. На зиму искусственные гейзеры законсервируют и частично демонтируют.

Фонтаны в Минске отключат 27 сентября-1

Всего в Минске более 30 фонтанов. Самый старый – «Мальчик с лебедем», он расположен в Александровском сквере.

Пока же фонтаны работают в обычном режиме: с 11.00 до 21.00.

# Фонтаны Минска # общество

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