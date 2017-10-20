«Через билетную кассу, в тамбуре вагона – через машиниста»: что делать, если увидел «зацепера»?

В то время, когда разум берёт одну преграду за другой, глупость, похоже, вообще, не замечает препятствий. О людях без границ, инстинктов и, возможно, мозгов рассказали в программе «Добро пожаловаться». Незаметно прицепились и бесплатно прокатились.

Молодёжная субкультура под названием «зацепинг» набирает обороты.

Самоубийственное хобби или вид спорта?

Погоня за адреналином или жуткое развлечение?

Кто такие «зацеперы» и почему, несмотря на трагические случаи, целая субкультура жива, вопреки страху смерти?

Ольга Пискарёва, СТВ:

Плакаты на станции, голоса диспетчеров. Они могут бесконечно напоминать о том, что железная дорога – зона повышенной опасности. Но есть и те, кто таким предупреждениям смеётся в лицо. «Зацеперы» – для них ездить внутри вагона, как обычные пассажиры – скука и примитив. В поисках острых ощущений эти люди хватаются за поручни, становятся на сцепку, и в таком подвешенном состоянии отправляются в путь. Горе-экстремалы даже не подозревают, насколько это опасно.



От станции к станции, чаще всего именно подростки балансируют на грани, ради авторитета среди сверстников и острых ощущений. Февраль 2017 года, трое несовершеннолетних в погоне за глотком адреналина едва не оказались под колесами поезда.

На огромной скорости подростки умудрились ещё и снять себя на видео, чтобы потом в сети собирать лайки.



Неделю назад акт глупого геройства наблюдали пассажиры электропоезда на станции Ратомка.

Сообщение о «зацеперах» получил и дежурный железнодорожной станции «Степянка». Михаил Юруть, начальник железнодорожной станции «Степянка» Минского отделения Белорусской железной дороги:

7 октября, в районе 18.50 грузовой поезд, следовавший направлением на Оршу, был остановлен по сообщению машиниста маневрового локомотива. Так как между двумя вагонами, на автосцепке, находились посторонние люди.

Машинист остановил поезд, сообщил дежурному по станции, вызвали наряд военизированной охраны.



В Индии ежегодно на железной дороге гибнет около 15 тысяч человек. Поезда переполнены и люди карабкаются на вагоны, потому что уехать иначе у них просто нет возможности. Кому не хватает места – падают и разбиваются на путях. Там, где индусы балансируют на грани, боясь угодить на очередной виток сансары, белорусские подростки находят повод для веселья. Белоруска:

Это же очень опасно. Во-первых, для родителей это – горе.

Допустим, мой ребёнок залез, где-то прицепился, электричество его убило или свалился.

Что движет подрастающим поколением? Одни воспевают некое чувство свободы, другие называют «зацепинг» чуть ли не образом жизни.

Психологи же считают, что это – лишь завуалированная форма саморазрушения. Очевидцы, в свою очередь, не желают оставаться в стороне. Белорусы:

Для меня, как для матери, это опасный… Я не знаю, что – увлечение? Это не назовешь видом спорта. Это, наверное, экстремалы, да? Они ловят какое-то удовлетворение, рискуя жизнью.



В приоритете у «адреналинщиков» пассажирские и грузовые поезда.

Стандартно – место сцепки, особенно одарённые забираются на крышу поезда.

В городе «зацеперов» не так много. И хоть желающие высказать свой нонконформизм, проехав на хвосте поезда в метро, или на троллейбусе, находятся.



Но велика вероятность во время очередного перфоманса попасть в объектив видеорегистратора на дороге или той же камеры в метро.

Михаил Юруть, начальник железнодорожной станции «Степянка» Минского отделения Белорусской железной дороги:

Если человек заметил «зацепера», надо сообщить дежурному по станции, у которого концентрируется вся информация. Это можно сделать через билетную кассу, в тамбуре вагона – через машиниста, есть экстренная связь. И ближайшие посты безопасности, которые находятся на линии. Когда угрожает жизни человека, здоровью людей, каждый работник железной дороги должен остановить поезд.

Для многих дорожное приключение заканчивается в отделении милиции.

За подобное развлечение составляют протокол об административных правонарушениях.

Придётся заплатить и штраф в размере до 3 базовых величин.

В отдельных случаях, в игре на рельсах экстремалы сами себе проиграли собственную жизнь. В Петрикове погиб 14-летний школьник. Мальчишка забрался на металлическую опору высоковольтной линии и был убит током. В начале августа 2017 года в Жодино на железнодорожных путях погибли ещё двое подростков.

Михаил Юруть, начальник железнодорожной станции «Степянка» Минского отделения Белорусской железной дороги:

Напряжение – это контактный провод. Он на главном ходу везде расположен.