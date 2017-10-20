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«Через билетную кассу, в тамбуре вагона – через машиниста»: что делать, если увидел «зацепера»?

20 октября 2017 14:31
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В то время, когда разум берёт одну преграду за другой, глупость, похоже, вообще, не замечает препятствий. О людях без границ, инстинктов и, возможно, мозгов рассказали в программе «Добро пожаловаться».

Незаметно прицепились и бесплатно прокатились.

«Через билетную кассу, в тамбуре вагона – через машиниста»: что делать, если увидел «зацепера»?-1

Молодёжная субкультура под названием «зацепинг» набирает обороты.
Самоубийственное хобби или вид спорта?

Погоня за адреналином или жуткое развлечение?

«Через билетную кассу, в тамбуре вагона – через машиниста»: что делать, если увидел «зацепера»?-4

Кто такие «зацеперы» и почему, несмотря на трагические случаи, целая субкультура жива, вопреки страху смерти?
Ольга Пискарёва, СТВ:
Плакаты на станции, голоса диспетчеров. Они могут бесконечно напоминать о том, что железная дорога – зона повышенной опасности. Но есть и те, кто таким предупреждениям смеётся в лицо. «Зацеперы» – для них ездить внутри вагона, как обычные пассажиры – скука и примитив. В поисках острых ощущений эти люди хватаются за поручни, становятся на сцепку, и в таком подвешенном состоянии отправляются в путь. Горе-экстремалы даже не подозревают, насколько это опасно.

От станции к станции, чаще всего именно подростки балансируют на грани, ради авторитета среди сверстников и острых ощущений. Февраль 2017 года, трое несовершеннолетних в погоне за глотком адреналина едва не оказались под колесами поезда.

На огромной скорости подростки умудрились ещё и снять себя на видео, чтобы потом в сети собирать лайки.

«Через билетную кассу, в тамбуре вагона – через машиниста»: что делать, если увидел «зацепера»?-7


Неделю назад акт глупого геройства наблюдали пассажиры электропоезда на станции Ратомка.

Сообщение о «зацеперах» получил и дежурный железнодорожной станции «Степянка».

Михаил Юруть, начальник железнодорожной станции «Степянка» Минского отделения Белорусской железной дороги:
7 октября, в районе 18.50 грузовой поезд, следовавший  направлением на Оршу, был остановлен по сообщению машиниста маневрового локомотива.

Так как между двумя вагонами, на автосцепке, находились посторонние люди.

«Через билетную кассу, в тамбуре вагона – через машиниста»: что делать, если увидел «зацепера»?-10

Машинист остановил поезд, сообщил дежурному по станции, вызвали наряд военизированной охраны.

В Индии ежегодно на железной дороге гибнет около 15 тысяч человек.

Поезда переполнены и люди карабкаются на вагоны, потому что уехать иначе у них просто нет возможности. Кому не хватает места – падают и разбиваются на путях. Там, где индусы балансируют на грани, боясь угодить на очередной виток сансары, белорусские подростки находят повод для веселья.

Белоруска:
Это же очень опасно.

Во-первых, для родителей это – горе.

«Через билетную кассу, в тамбуре вагона – через машиниста»: что делать, если увидел «зацепера»?-13

Допустим, мой ребёнок залез, где-то прицепился, электричество его убило или свалился.
Что движет подрастающим поколением? Одни воспевают некое чувство свободы, другие называют «зацепинг» чуть ли не образом жизни.

Психологи же считают, что это – лишь завуалированная форма саморазрушения.

Очевидцы, в свою очередь, не желают оставаться в стороне.

Белорусы:
Для меня, как для матери, это опасный… Я не знаю, что – увлечение? Это не назовешь видом спорта. Это, наверное, экстремалы, да?

Они ловят какое-то удовлетворение, рискуя жизнью.

«Через билетную кассу, в тамбуре вагона – через машиниста»: что делать, если увидел «зацепера»?-16


В приоритете у «адреналинщиков» пассажирские и грузовые поезда.

Стандартно – место сцепки, особенно одарённые забираются на крышу поезда.

«Через билетную кассу, в тамбуре вагона – через машиниста»: что делать, если увидел «зацепера»?-19

В городе «зацеперов» не так много. И хоть желающие высказать свой нонконформизм, проехав на хвосте поезда в метро, или на троллейбусе, находятся. 

Но велика вероятность во время очередного перфоманса попасть в объектив видеорегистратора на дороге или той же камеры в метро.

Михаил Юруть, начальник железнодорожной станции «Степянка» Минского отделения Белорусской железной дороги:
Если человек заметил «зацепера», надо сообщить дежурному по станции, у которого концентрируется вся информация. Это можно сделать через билетную кассу, в тамбуре вагона – через машиниста, есть экстренная связь.

И ближайшие посты безопасности, которые находятся на линии.

Когда угрожает жизни человека,  здоровью людей, каждый работник железной дороги должен остановить поезд.

«Через билетную кассу, в тамбуре вагона – через машиниста»: что делать, если увидел «зацепера»?-22

Для многих дорожное приключение заканчивается в отделении милиции.
За подобное развлечение составляют протокол об административных правонарушениях.  

Придётся заплатить и штраф в размере до 3 базовых величин.

«Через билетную кассу, в тамбуре вагона – через машиниста»: что делать, если увидел «зацепера»?-25

В отдельных случаях, в игре на рельсах экстремалы сами себе проиграли собственную жизнь. В Петрикове погиб 14-летний школьник. Мальчишка забрался на металлическую опору высоковольтной линии и был убит током. В начале августа 2017 года в Жодино на железнодорожных путях погибли ещё двое подростков.
Михаил Юруть, начальник железнодорожной станции «Степянка» Минского отделения Белорусской железной дороги:
Напряжение – это контактный провод. Он на главном ходу везде расположен.

Это – порядка 27 тысяч вольт.

Скорость: грузовые поезда – 80 километров, до 100 – контейнерные поезда, пассажирские – 140 километров.

Хрупкие девушки и молодые парни. Порой кажется: направь родитель или внимательный учитель эту бесшабашную энергию в нужное русло, и из ребят могут получиться лётчики, спортсмены, экстремальные путешественники, такие как Федор Конюхов, например. Но пока «зацеперы» претендовать могут лишь на премию Дарвина, которую вручают за самую нелепую смерть. 

# общество # Экстрим

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