«Фитнес для мозга»: в Орше прошёл II Международный турнир «Кубок малой родины

Новости Беларуси. Интеллектуалы Беларуси и России сразились за «Кубок малой родины» в Орше. Международный турнир объединил более 150 умников и умниц не только из Беларуси, но и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы подготовили немало любопытных вопросов, над которыми пришлось поломать голову на протяжении двух дней даже маститым игрокам.

Алексей Галкин, председатель оргкомитета международного турнира «Кубок малой родины – 2019»:

Динамично развивается турнир, это очень приятно. И плюс в этом году мы решили попробовать необычный формат – мы ввели зачет среди рабочих коллективов. Будет интересно посмотреть их борьбу между собой, с маститыми командами, которые уже не один год участвуют в наших турнирах.

Надежда Хмылова, участник международного турнира «Кубок малой родины – 2019»:

Знания нужны не только для того, чтобы просто покичиться, что я очень умная. А еще своим умом можно зарабатывать деньги. Тренировка в интеллектуальных играх позволяет нарастить мышечную массу в мозгу. Точно так же, как мы занимаемся фитнесом для тела, – точно так же это фитнес для мозга.