Система строительных сбережений может заработать в Беларуси уже в 2019 году

Новости Беларуси. Стоимость квадратного метра жилья, построенного с господдержкой, в 2018 году удалось удержать ниже средней заработной платы. Актуальным это требование остается и на 2019-й. Цена метра не должна превысить 1020 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минстройархитектуры подвели итоги прошлого года и обозначили перспективы на этот. Всего планируется ввести в строй около 4 миллионов квадратных метров. Возрастут площади арендного жилья и жилья для многодетных.

Впрочем, квадратные метры должны постепенно стать доступными всем желающим. Власти готовят для этого ряд новых инструментов – таких, как ипотека и жилищные сбережения. Последние вполне могут заработать уже в 2019 году. Соответствующий документ практически готов и проходит необходимые согласования.