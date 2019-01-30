Прямой эфир

Система строительных сбережений может заработать в Беларуси уже в 2019 году

30 января 2019 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стоимость квадратного метра жилья, построенного с господдержкой, в 2018 году удалось удержать ниже средней заработной платы. Актуальным это требование остается и на 2019-й. Цена метра не должна превысить 1020 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минстройархитектуры подвели итоги прошлого года и обозначили перспективы на этот. Всего планируется ввести в строй около 4 миллионов квадратных метров. Возрастут площади арендного жилья и жилья для многодетных.

Впрочем, квадратные метры должны постепенно стать доступными всем желающим. Власти готовят для этого ряд новых инструментов – таких, как ипотека и жилищные сбережения. Последние вполне могут заработать уже в 2019 году. Соответствующий документ практически готов и проходит необходимые согласования.

Система строительных сбережений может заработать в Беларуси уже в 2019 году-1

Александр Авраменко: «Смогут строиться как нуждающиеся, так и не нуждающиеся»

В ближайшее время существенно сократится очередь для многодетных. Стоит задача ожидание жилья свести к одному году. Еще одна горячая тема – долгострои. На данный момент их в стране осталось 19-ть. Предполагается, что в первом полугодии все они будут введены в строй.

Больше новостей экономики за 30 января здесь.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Авраменко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не превысит 1020 рублей в 2019 году
30 января 2019 13:37

Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не превысит 1020 рублей в 2019 году

Реконструируют фонтан на Свердлова, расширят площадку у стены Цоя. Как обновят скверы около стадиона «Динамо»
30 января 2019 12:26

Реконструируют фонтан на Свердлова, расширят площадку у стены Цоя. Как обновят скверы около стадиона «Динамо»

Изменения в Минздраве: процедура госзакупок будет более прозрачной. Комментарий Валерия Малашко
30 января 2019 11:43

Изменения в Минздраве: процедура госзакупок будет более прозрачной. Комментарий Валерия Малашко