«У Беларуси хорошие перспективы». Анатолий Вассерман о белорусских IT-разработках и системе образования

Новости Беларуси. Участником «Кубка малой родины» в Орше стал знаменитый Анатолий Вассерман. Мы не упустили возможность задать ему несколько вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Анатолий Александрович, добрый вечер!

Анатолий Вассерман, журналист, публицист:

Здравствуйте. Игорь Позняк:

Вы не раз говорили, что у современных школьников отсутствует система знаний, имея ввиду российских. Что можете сказать об уровне белорусских школьников? Анатолий Вассерман:

К сожалению, я с белорусскими школьниками знаком гораздо меньше, чем с российскими. Но, насколько я могу судить по учебным программам, белорусская школа пока значительно меньше отошла от правильной системы образования, чем российская. А правильная система – это та, что нацелена, прежде всего, не на заучивание фактов, а на понимание закономерностей, порождающих эти факты. Так вот, по крайней мере в рамках учебных программ, белорусские школьники должны гораздо больше понимать, чем школьники Российской Федерации.

Игорь Позняк:

Беларусь на постсоветском пространстве – да и, пожалуй, в Европе – заняла серьезную нишу на IT-рынке, делая ставку на интеллект молодых людей. Насколько это окупаемые инвестиции на ваш взгляд? И как оцениваете успехи нашей страны в IT-сфере? Анатолий Вассерман:

Прежде всего, должен заметить, что все информационные технологии должны так или иначе опираться на производство реальных товаров и вещей, поскольку большая часть информационных технологий лишь способствует эффективному производству и быстрому распределению произведенного. И в этом смысле у Беларуси хорошие перспективы хотя бы потому, что здесь сохранено это самое реальное производство.