«Я хотел бы пожелать терпения». Выпускники минской гимназии рассказали, куда собираются поступать

Новости Беларуси. Больше 50 тысяч одиннадцатиклассников и почти 100 тысяч девятиклассников. Выпускные вечера прошли в белорусских школах. Те, кто вчера сдавал последний экзамен, сегодня нарядные и счастливые получили билет во взрослую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошла торжественная часть и в гимназии № 50 города Минска. Восемь золотых и одна серебряная – медали и заслуженные аттестаты вручили 77 выпускникам. Старшеклассницы в вечерних платьях, а юноши в строгих костюмах. И, конечно, родители со слезами на глазах. Ведь совсем скоро каждый абитуриент попрощается со своими учителями и родной гимназией. Виновники торжества уже определились с выбором их жизненного пути и готовятся к поступлению.

Юлия Люзина, выпускница-2021:

Несмотря на то, что я окончила школу с физико-математическим уклоном, я давно интересовалась литературой и решила поступить в высшее учебное заведение на филологический факультет. Очень волнительно, непонятно, что дальше. Но уверена, что будет все лучше и тот старт, который дали нам учителя, бесценен.

Кирилл Чигирев, выпускник-2021:

Как один миг просто. Моргнул – уже выпускник. Впечатления очень смешанные. Скорее всего, я буду поступать в БГУ на факультет прикладной математики и информатики.

Вячеслав Бородин, учитель физкультуры гимназии № 50 Минска:

Каждый год мы прощаемся с лучшими учениками. Эта школа – это бренд. Бренд качества в Минске. Я хотел бы пожелать терпения. Как у рыцарей в средние века пусть будет у них по жизни девиз: делай что необходимо, и будь что будет.