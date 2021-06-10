«Это так грустно, что 1 сентября она не пойдёт в школу». Что говорят родители выпускников?

Новости Беларуси. Выпускные 10 июня проходили по всей стране. В Витебске путевку во взрослую жизнь получили 27 выпускников гимназии № 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное вручение аттестатов стало радостным и вместе с тем грустным событием для юношей и девушек. Не выпускали из рук телефоны родители и учителя, стараясь запечатлеть этот трогательный прощальный момент. Шесть гимназистов окончили школу с золотой медалью. В 2020 году почти 90 % выпускников стали студентами высших учебных заведений.

Павел Левощенко, выпускник гимназии № 4 Витебска:

Школа позволила мне проявить все свои амбиции, все свои возможности, которые я только мог произвести. Я нашел себя в жизни, я думаю, что это самое главное.

Дарья Филипенко, выпускница гимназии № 4 Витебска:

Я собираюсь стать учителем начальных классов. Это благодаря моей учительнице начальной школы, потому что именно на нее я посмотрела и поняла, что на самом деле в школе хорошо. Учитель – это тот человек, который дает будущее детям. Именно с него начинается вхождение в общество человека.

Любовь Дроздова, мама выпускницы:

Я, конечно, очень рада, что она окончила школу, что у нее прекрасный аттестат – мы очень старались. Но это так грустно, что 1 сентября она не пойдет в школу, что это будет что-то другое, нам нужно начинать новый этап жизни.