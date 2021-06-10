Электронное бронирование мест, санитарный блок и кафе. В пункте пропуска «Каменный лог» открыли зону ожидания

Она исключит загруженность и создаст более комфортные условия для водителей, которые желают пересечь государственную границу. Предусмотрена возможность электронного бронирования мест и дополнительные сервисы. В частности, есть санитарный блок, магазин, кафе, места для курения.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Если сопредельная сторона не принимает по каким-то причинам грузовики, соответственно, они в очереди стоят вдоль дороги, где нет никаких условий комфортных для ожидания. Поэтому площадка электронной очереди, вся система электронной очереди предназначена для того, чтобы водители находились в комфортных условиях, чтобы размещались вот на такой, как здесь, площадке. Здесь все и сантехнические услуги, и кафе, и другие возможности для того, чтобы провести нормально время.