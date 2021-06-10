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Электронное бронирование мест, санитарный блок и кафе. В пункте пропуска «Каменный лог» открыли зону ожидания

10 июня 2021 20:08
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Новости Беларуси. В пункте пропуска «Каменный Лог» 10 июня состоялось торжественное открытие зоны ожидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электронное бронирование мест, санитарный блок и кафе. В пункте пропуска «Каменный лог» открыли зону ожидания-1

Она исключит загруженность и создаст более комфортные условия для водителей, которые желают пересечь государственную границу. Предусмотрена возможность электронного бронирования мест и дополнительные сервисы.  В частности, есть санитарный блок, магазин, кафе, места для курения.

Электронное бронирование мест, санитарный блок и кафе. В пункте пропуска «Каменный лог» открыли зону ожидания-4

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Если сопредельная сторона не принимает по каким-то причинам грузовики, соответственно, они в очереди стоят вдоль дороги, где нет никаких условий комфортных для ожидания. Поэтому площадка электронной очереди, вся система электронной очереди предназначена для того, чтобы водители находились в комфортных условиях, чтобы размещались вот на такой, как здесь, площадке. Здесь все и сантехнические услуги, и кафе, и другие возможности для того, чтобы провести нормально время.

Электронное бронирование мест, санитарный блок и кафе. В пункте пропуска «Каменный лог» открыли зону ожидания-7

Для удобства клиентов вся информация о времени въезда отображается на трех современных светодиодных табло. Зона ожидания работает круглосуточно и включает около 150 машиномест для всех видов транспорта.

# Государственная граница Беларуси # общество # Владимир Орловский # Фотофакт

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