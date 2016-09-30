Мастер по изготовлению чучел животных Галина Фёдорова – о профессии таксидермиста

Охотничий домик с трофеями. Так кажется на первый взгляд. На самом деле дом Галины Фёдоровой наполнен таксидермическими скульптурами. Именно так предпочитает называть свои работы мастер по изготовлению чучел животных.

Художественное и биологическое образования стали базой для освоения новой профессии. И вот уже в течение 15 лет таксидермист Галина занимается искусной работой воссоздания естественного облика животного.

Кстати, с целью создания чучела животных здесь не отстреливают. «Замороженная» красота возрождается из случайной добычи или погибших естественным путём животных.

Процесс создания чучела занимает от одного до двух месяцев. Основные этапы – это лепка скульптуры животного с проработкой мускулатуры, мимики, позы. Затем выделка шкуры, на финише окрашивание и прорисовывание отдельных элементов.

Счет увековеченных Галиной представителей фауны идет на тысячи. Среди них экспонаты музеев природы в Национальном парке «Припятский»,Березинском заповеднике, Беловежской пуще. Кроме рядовых чучел, мастер выполняет заказы по изготовлению образцов экзотических животных.

После рук таксидермиста, образы животных находят своё место на витринах музея, где в статике или динамичной композиции оживают в глазах посетителя. Самый многочисленный по количеству таксидермических скульптур – зоологический музей БГУ.

В музее есть чучела животных, которые давно вымерли в Беларуси – например, выхухоли, дрофы-красавки. Есть даже яйца странствующего голубя, исчезнувшего с лица Земли еще в 19 веке.

Только представьте, как, например в 2539 году наши потомки с интересом будут разглядывать эти экспонаты. И к тому времени некоторые из этих животных уже навсегда исчезнут из живой природы.

Благодаря профессионализму таксидермистов мы можем очутиться в африканской саванне или погрузиться в глубины океана. Ощущение, что жизнь здесь словно застыла вне времени и вне пространства.