Финансовая независимость женщины. Какая может быть обратная сторона медали и что с этим делать?

И коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, и даже свой бизнес легко построят – успешные женщины могут все! Состоятельность прекрасной половины человечества больше не исключение из правил.

Наталья Евтихова, психолог:

Это такое эхо нашего времени. Женщины активны, трудолюбивы, они включаются часто в конкуренцию с мужчинами и иногда даже побеждают.

Она знает себе цену. Свобода и независимость – дорогое удовольствие. Каждая копейка – плюс один бонус в копилку бытового комфорта. Но вот личное счастье обходится дороже. Ведь любовь, как известно, за деньги не купишь. Сильные женщины часто пугают мужчин, которые попросту нередко боятся выиграть джекпот.

Наталья Евтихова:

Не всем мужчинам приемлемо то, что женщина больше зарабатывает. Но, к счастью, есть и такие мужчины, которые нормально это воспринимают, они гордятся своей женой. Допустим, так случилось, что остался он без работы, а она, наоборот, успешно пошла. Если она с уважением к этому относится, нет такого родительского послания, что мужик в доме что-то делает – это не мужик. Она будет с большой благодарностью и уважением относиться. Если женщина очень сильная, то ей вполне подойдет мужчина чувствующий, нежный, заботливый, прекрасный отец, и он компенсирует ту часть, которой не хватает в ней.

Но успех, достаток и внезапный взлет по карьерной лестнице может сделать женщину самой несчастной и бедной. Наталья Евтихова:

Очень важно, как мужчина и она к этому отнесутся. Если у нее начнется чувство вины, она сама будет транслировать: «Я немножечко виновата, что так. Прости меня», то и мужчина может дать какой-то отклик. Если же будет посыл такой: «Видишь у меня получается, я верю в тебя, у тебя тоже скоро все получится». Мужчина пропитывается надеждой и уважением, тянется за женщиной и гордится этим. Это вполне может привести их к совместному успеху.

Есть и обратная сторона медали – на деньги умело слетаются профессиональные охотники. Как не принять алчного ухажера за истинного поклонника?

Наталья Евтихова:

Успешная женщина может привлечь мужчину-потребителя, который очень грамотно поступает. Ко мне приходят клиентки и рассказывают об этом. Они находят подход, и она включает даже где-то материнскую опеку. И часто понимая, как сложно было ей пробиваться, она входит в это состояние. На что надо обращать внимание? Просит ли деньги, просит ли оказать какую-то материальную услугу. У меня были случаи, где просили квартиру продать, что-то заложить, кредит взять на машину. К сожалению, женщины ведутся и идут даже на это. Подумайте много раз: про любовь ли это.