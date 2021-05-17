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Финансовая независимость женщины. Какая может быть обратная сторона медали и что с этим делать?

17 мая 2021 10:03
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И коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, и даже свой бизнес легко построят – успешные женщины могут все! Состоятельность прекрасной половины человечества больше не исключение из правил.

Финансовая независимость женщины. Какая может быть обратная сторона медали и что с этим делать? -1

Наталья Евтихова, психолог:
Это такое эхо нашего времени. Женщины активны, трудолюбивы, они включаются часто в конкуренцию с мужчинами и иногда даже побеждают.

Финансовая независимость женщины. Какая может быть обратная сторона медали и что с этим делать? -4

Она знает себе цену. Свобода и независимость – дорогое удовольствие. Каждая копейка – плюс один бонус в копилку бытового комфорта. Но вот личное счастье обходится дороже. Ведь любовь, как известно, за деньги не купишь. Сильные женщины часто пугают мужчин, которые попросту нередко боятся выиграть джекпот.

Финансовая независимость женщины. Какая может быть обратная сторона медали и что с этим делать? -7

Наталья Евтихова:
Не всем мужчинам приемлемо то, что женщина больше зарабатывает. Но, к счастью, есть и такие мужчины, которые нормально это воспринимают, они гордятся своей женой. Допустим, так случилось, что остался он без работы, а она, наоборот, успешно пошла. Если она с уважением к этому относится, нет такого родительского послания, что мужик в доме что-то делает – это не мужик. Она будет с большой благодарностью и уважением относиться. Если женщина очень сильная, то ей вполне подойдет мужчина чувствующий, нежный, заботливый, прекрасный отец, и он компенсирует ту часть, которой не хватает в ней.

Финансовая независимость женщины. Какая может быть обратная сторона медали и что с этим делать? -10

Но успех, достаток и внезапный взлет по карьерной лестнице может сделать женщину самой несчастной и бедной.

Наталья Евтихова:
Очень важно, как мужчина и она к этому отнесутся. Если у нее начнется чувство вины, она сама будет транслировать: «Я немножечко виновата, что так. Прости меня», то и мужчина может дать какой-то отклик. Если же будет посыл такой: «Видишь у меня получается, я верю в тебя, у тебя тоже скоро все получится». Мужчина пропитывается надеждой и уважением, тянется за женщиной и гордится этим. Это вполне может привести их к совместному успеху.

Финансовая независимость женщины. Какая может быть обратная сторона медали и что с этим делать? -13

Есть и обратная сторона медали – на деньги умело слетаются профессиональные охотники. Как не принять алчного ухажера за истинного поклонника?

Финансовая независимость женщины. Какая может быть обратная сторона медали и что с этим делать? -16

Наталья Евтихова:
Успешная женщина может привлечь мужчину-потребителя, который очень грамотно поступает. Ко мне приходят клиентки и рассказывают об этом. Они находят подход, и она включает даже где-то материнскую опеку. И часто понимая, как сложно было ей пробиваться, она входит в это состояние. На что надо обращать внимание? Просит ли деньги, просит ли оказать какую-то материальную услугу. У меня были случаи, где просили квартиру продать, что-то заложить, кредит взять на машину. К сожалению, женщины ведутся и идут даже на это. Подумайте много раз: про любовь ли это.

Финансовая независимость женщины. Какая может быть обратная сторона медали и что с этим делать? -19

Берегите свое душевное и финансовое состояние!

# Психология # общество # Наталья Евтихова # Мария Кронда # Фотофакт # общество

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