Прямой эфир

Работ в огороде уже гораздо больше. О чём важно не забыть во второй половине мая?

17 мая 2021 09:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После первых теплых дней и дождя трава, в том числе и на приусадебных участках, активно тронулась в рост. А потому важно в этот период не затягивать с покосом, рассказали в программе «Плюс-минус».

Что еще важно не упустить из вида садоводам и огородникам во второй половине мая?

Работ в огороде уже гораздо больше. О чём важно не забыть во второй половине мая?-1

Продолжаем посев овощных и цветочных культур в открытый грунт, постепенно переносим на постоянное место рассаду, высаживаем георгины и гладиолусы.

Работ в огороде уже гораздо больше. О чём важно не забыть во второй половине мая?-4

Следим за состоянием растений. Продолжаем обработки от вредителей и болезней, проводим подкормки азотсодержащими удобрениями, а также избавляемся от сорняков и мульчируем посадки. Если не успели ранее, обязательно наводим порядок в малиннике.

Работ в огороде уже гораздо больше. О чём важно не забыть во второй половине мая?-7

Читайте также:

Народные приметы на неделю с 17 по 23 мая. Эти явления предскажут погоду на лето

Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая

Сверяемся с лунным календарём. Какие садовые работы советуют делать в третью неделю мая?

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Важно не застревать на заданиях, которые не получаются. Что ещё следует знать абитуриенту перед тем, как идти на ЦТ
17 мая 2021 09:01

Важно не застревать на заданиях, которые не получаются. Что ещё следует знать абитуриенту перед тем, как идти на ЦТ

Белорусская армия получила новые образцы техники радиоэлектронной борьбы
17 мая 2021 07:03

Белорусская армия получила новые образцы техники радиоэлектронной борьбы

В Витебской области 25 тысяч человек прошли полный курс. В Беларуси продолжается вакцинация от коронавируса
17 мая 2021 06:52

В Витебской области 25 тысяч человек прошли полный курс. В Беларуси продолжается вакцинация от коронавируса