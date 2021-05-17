Работ в огороде уже гораздо больше. О чём важно не забыть во второй половине мая?

После первых теплых дней и дождя трава, в том числе и на приусадебных участках, активно тронулась в рост. А потому важно в этот период не затягивать с покосом, рассказали в программе «Плюс-минус».

Что еще важно не упустить из вида садоводам и огородникам во второй половине мая?