Финальная репетиция парада к 9 Мая в Минске: военная авиация, американский оркестр и две тысячи зрителей

Новости Беларуси. Готовность № 1. Минувшей ночью у стелы «Минск – город герой» состоялась генеральная репетиция парада Победы. Вносились последние изменения в элементы построения и проверялась готовность техники.

На часах еще не было и девяти вечера, а они построились по-военному: быстро и дисциплинированно. К началу генеральной репетиции парада в честь 70-летия Великой Победы на все 100 был готов каждый. Волнение участников столь ответственного и торжественного мероприятия буквально витало в воздухе. Ведь здесь и сейчас – финальная репетиция. И она должна быть максимально приближена к тому, что нас ожидает 9 мая – нельзя допустить ни единой ошибки.

70 – сакральное число для жителей нашей страны. И, судя по репетиции, 9 мая нас ожидает невероятное яркое военное шоу.

В 2015 году в параде примут участие и Вооруженные Силы Российской Федерации.

Вместе с лучшими образцами белорусской боевой и сельхозтехники они пройдут по улицам Минска, чтобы поздравить не только страну, но и весь мир с юбилеем главной исторической даты XX века.

За несколько часов до тяжелой техники отрепетировала авиация. Десятки самолетов и вертолетов пролетели над городом. Точно по такому же маршруту защитники мирного неба над головой проследуют и 9 мая.

Празднование Дня Победы посетят гости из Китая и США. Музыканты из-за океана сыграют марш во время шествия.

Лихая погода – не помеха для проведения генеральной репетиции парада в честь 70-летия Великой Победы. По самым скромным подсчетам, здесь собрались около двух тысяч зрителей. Прошли 250 единиц техники и пять тысяч военнослужащих. Именно так будет выглядеть парад 9 Мая.

Парад в честь 70-летия Великой Победы обещает стать одним из самых масштабных за всю историю суверенной Беларуси. Он стартует в 11 часов утра в субботу.

И перед тем, как начнется праздничное шествие, вся страна замрет на минуту молчания, чтобы почтить память тех, кто подарил нам этот праздник, но с войны так и не вернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.