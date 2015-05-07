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Выставка «СМИ в Беларуси»: ведущие программы СТВ «Утро. Студия хорошего настроения» встретились с телезрителями

07 мая 2015 13:24
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Новости Беларуси. 7 мая, в профессиональный праздник, на выставке СМИ в Беларуси с телезрителями встретились ведущие программы СТВ «Утро. Студия хорошего настроения». У гостей выставки была возможность пообщаться с «людьми из телевизора» и даже проверить свои знания.

У всех активных участников на память остались призы с логотипом телеканала СТВ и, конечно, автографы любимых ведущих. Для тех, кто только мечтает о звездной карьере, состоялся кастинг на ведущего прогноза погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Суковицкий, зритель СТВ:
Утром всегда смотрю СТВ, перед школой. Очень сильно поднимает настроение, дает заряд позитива на целый день. Потом всегда ходишь бодрый, тебе действительно здорово. Я считаю, это очень классно.

Ольга Бурлакова, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:
С радостью мы приехали на выставку, потому что редко видимся со своим телезрителем. Все время мы по разные стороны экрана. А сейчас мы могли пообщаться, даже потрогать друг друга, пожать друг другу руку, сказать какие-то важные слова. Мы работаем для нашего телезрителя, ради телезрителя, ради его хорошего настроения.

# общество # СМИ Беларуси # Ольга Бурлакова

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