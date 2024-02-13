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Соревнования в компьютерных играх и на спортплощадках. Узнали, чем уникален турнир «Игры Будущего»

13 февраля 2024 09:01
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С 21 февраля по 3 марта в столице Татарстана – в Казани пройдут уникальные соревнования. Первый Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего». Это сочетание классических видов спорта с их цифровыми аналогами – видеоиграми и симуляторами. Участники сначала будут соревноваться в компьютерных играх, затем на реальных спортивных площадках, сразятся в 21 инновационной дисциплине. Всего в турнире примет участие более 2 000 человек из разных стран, в том числе из Беларуси.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Макаренко, исполнительный директор Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств и Александр Ковалев, боец Academy MMA.

Юрий Царев, ведущий:
Раньше было нововведение – шахбокс. А сейчас компьютерная элита – видеоигры и смешанные единоборства. Как к этому пришло?

Соревнования в компьютерных играх и на спортплощадках. Узнали, чем уникален турнир «Игры Будущего»-1

Андрей Макаренко, исполнительный директор Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств:
Мы не стоим на месте, мир идет по пути цифровизации, единоборства не отстают, как и другие виды спорта. Александру выпала честь защищать белорусский флаг. Уже участвовали спортсмены академии, мы неплохо себя показали. Видим потенциал, это что-то новое, шагаем в ногу со временем.

Соревнования в компьютерных играх и на спортплощадках. Узнали, чем уникален турнир «Игры Будущего»-4

Александр Ковалев, боец Academy MMA:
Первоначально мы тренируемся, готовимся. Играем в Mortal Kombat, потом выходим и сражаемся. И там, и там нужно быть спокойным. Киберспорт и этот спорт очень похожи друг на друга.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # общество # Екатерина Яцкевич # Юрий Царёв # Дмитрий Потапович

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