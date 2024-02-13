Соревнования в компьютерных играх и на спортплощадках. Узнали, чем уникален турнир «Игры Будущего»

С 21 февраля по 3 марта в столице Татарстана – в Казани пройдут уникальные соревнования. Первый Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего». Это сочетание классических видов спорта с их цифровыми аналогами – видеоиграми и симуляторами. Участники сначала будут соревноваться в компьютерных играх, затем на реальных спортивных площадках, сразятся в 21 инновационной дисциплине. Всего в турнире примет участие более 2 000 человек из разных стран, в том числе из Беларуси.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Макаренко, исполнительный директор Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств и Александр Ковалев, боец Academy MMA.

Юрий Царев, ведущий:

Раньше было нововведение – шахбокс. А сейчас компьютерная элита – видеоигры и смешанные единоборства. Как к этому пришло?