Финал научно-инженерного конкурса учащихся «Belarus science and engineering fair» стартовал в Минске

Новости Беларуси. Призовой фонд в 300 миллионов рублей и право представить Беларусь на международном конкурсе в США. 20 февраля стартовал финал национального отбора среди юных изобретателей. К слову, в 2016 году организаторы объединили его с ярмаркой научно-инженерных проектов школьников.

На старте – более 200 проектов. Это финал. До него дошли лишь 70 разработок. Оценивают сразу несколько составов жюри: ученые, педагоги, молодежь и представители бизнес-сообщества.

Светлана Ситникова, ректор Минского областного института развития образования:

Есть необычная работа – озеленение наших крыш. Удалось показать, насколько сегодня наше пространство крыш не востребовано. Может быть актуально. Экономический эффект 100-процентный, поскольку там же можно выращивать не только озеленение ради озеленения.

Дарья Залесская, участник научно-инженерного конкурса учащихся «Belarus science and engineering fair»:

Поехали в лес с папой, а я вечно все ломаю. Папа просто пошутил, чтобы я не свалила лес. И я подумала, может, придумать ингибитор горения.

Проще говоря, 9-классница Старобинской школы Солигорского района изобрела вещество, с помощью которого можно замедлить, локализовать, а то и вовсе предотвратить возгорание. И это при том, что число пожаров в мире в последнее время увеличилось втрое. Актуально, не правда ли? К тому же ингибитор получился абсолютно экологически чистым. В составе – древесные опилки, казеин (или белок, который содержится в молоке) и зола торфа.

Дарья Залесская, участник научно-инженерного конкурса учащихся «Belarus science and engineering fair»:

У нас экспериментальный участок был отделен от очага возгорания полосой с помощью ингибитора. Вот это все сгорело, а дальше огонь не шел.

Спрос на изобретение уже есть. В Старобинском лесничестве готовы внедрить разработку школьницы. К тому же дело бюджетное – 16500 рублей.

А вот Евгений Шарамед из столичной гимназии изобрел светящийся шар. Актуально для индустрии развлечений (здесь в основном реклама), находка и для сферы образования. Заносишь данные в компьютер – получаешь такой сферический проектор.

Евгений Шаромед, участник научно-инженерного конкурса учащихся «Belarus science and engineering fair»:

Макет нашей земли – это глобус. Можно показывать другие карты, можно на физике показывать какие-то модели глаза.

Владислав над своей разработкой корпел 9 месяцев. Год назад здесь же представлял другую – «система безопасности веб-сайтов». Оценили и дома, и в на турнире в США, где выиграл полторы тысячи долларов. Часть потратил на «облачную экосистему», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Гадалов, участник научно-инженерного конкурса учащихся «Belarus science and engineering fair»:

Демонстрирую сейчас программу, с помощью которой человек может очень быстро даже в сети с маленькой скоростью управлять удаленным компьютером.

Александр Мартинкевич, заместитель директора администрации Парка высоких технологий:

Как показывает опыт, в дальнейшем эти ребята как раз и создают новые инновационные компании, которые определяют облик новой экономики. Они создают какие-то новые продукты, создают многие вещи, которые в дальнейшем нам упрощают жизнь.

Конкурс среди белорусских юных исследователей проводится вот уже в четвертый раз. И трижды его победители представляли нашу страну в США. И каждый раз возвращались оттуда с наградами. Только в 2015 году у нас сразу пять престижных трофеев. Поэтому почивать на лаврах фаворитам сегодняшнего мероприятия, пожалуй, рановато – впереди еще долгая и плодотворная подготовка уже к борьбе умов в штате Аризона в мае, чтобы как минимум повторить прошлогодний успех.