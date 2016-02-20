В Минске продолжают работать 170 тысяч пенсионеров: почему они не спешат на заслуженный отдых

Новости Беларуси. В Минске продолжают работать 170 тысяч пенсионеров. Среди них 500 человек – в возрасте от 80 лет. Между тем, пенсионный возраст в нашей стране один из самых низких в мире.

Профессии все возрасты покорны. Кажется, Виктор Антонович – воплощение этого. Мастер спорта в свои почти 70 (а ведь и не скажешь) фору даст любому студенту. Их заведующий кафедрой физкультуры главного вуза страны обучает уже 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Коледа, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Я далеко не все упражнения могу показать, совершенно точно говорю, как я показывал это в молодости. Самое главное – понимать молодежь. Если мы этого не делаем, у нас просто получится монологовое сотрудничество, а нам надо диалог.

А у Тамары Васильевны к своей работе тоже в каком-то роде спортивный интерес. Главный бухгалтер в должности уже треть века, причем именно в этом кресле и кабинете. Думать о том, что уже 10 лет как на пенсии, не любит. Тем более, что чувствует: у нее есть знания и, главное, опыт, в которых нуждаются молодые.

Тамара Юхневич, главный бухгалтер управления социальной защиты администрации Партизанского района Минска:

Каждой женщине свойственно не заглядывать в свои паспортные данные, будем говорить так. Возраст не ощущаешь. Молодое поколение тянется, хочется их поучить, хочется подсказать, оставить после себя какое-то хорошее впечатление.

В Минске официально работают 170 тысяч пенсионеров. Это треть от всего их количества в столице. Среди них 14 – старше 90 лет. Это в основном преподаватели и врачи. Как отметила зампред. комитета по труду, такой процент занятости пенсионеров в Минске – цифра «достаточная».

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Сегодня психологический портрет пенсионера – это человек, который занимается спортом. Они не привыкли по-другому. Сегодня наши пенсионеры, будущие пенсионеры, уже настоящие – это люди, которые работают с нанотехнологиями, которые постоянно не видят свою работу, жизнь без мобильного телефона.

В большинстве стран мира пенсионный возраст – 65 лет. В Беларуси – 60 для мужчин, 55 – для женщин. Минтруда в начале года анонсировало, что повышение пенсионной планки в стране неизбежно. Президент отмечал, что на такую меру пойдут только посоветовавшись с народом. В любом случае, будут ли это делать, пока наверняка неизвестно.