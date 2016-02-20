Старшеклассники школ Минска приняли участие в акции «Белая Русь» – будущим защитникам отечества»

Новости Беларуси. На репетицию в армию. Старшеклассники столичных школ приняли участие в акции «Белая Русь» – будущим защитникам отечества». Допризывники побывали в Военной академии и на время смогли почувствовать себя настоящими солдатами.

Понюхать порох, подержать в руках оружие и увидеть на расстоянии вытянутой руки боевые машины. Столичные школьники – в главной военной альма-матер страны. Старшеклассник Станислав Лещенко впервые увидел бронетранспортер изнутри. Правда, БТР пришелся парню не совсем по росту.

Станислав Лещенко, ученик средней школы № 191 Минска:

С моим ростом сидеть в машине было неудобно, но было интересно познакомиться с новым представителем боевой техники.

Будущие призывники смогли поближе познакомиться с боевой техникой. А значит на время влились в жизнь курсантов Академии.

Уже в зале одетые по армейскому уставу школьники соревнуются в силе и выносливости. Кто из них в будущем станет генералом, покажет время, а вот за переходящий кубок «Защитник Отечества» борьба не на шутку идет уже сегодня. Главные судьи – ветераны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны:

Ребята должны быть патриотами, любить свою родину. Будущее государства зависит от того, как мы этих детей, ребят подготовим.

Школьники готовились несколько месяцев. Чеканили шаг, пели строевые песни, жили по команде «смирно» и «ровняйсь». И пусть до настоящей солдатской выправки допризывникам еще далеко, но выражение «Родину защищать» для многих из них уже звучит по-особому.

Павел Сухой, ученик средней школы № 115 Минска:

Защищать свою землю, где живешь, защищать своих родных и близких, друзей. Каждый мужчина должен защищать. Это его долг.

Александр Шатько, заместитель Председателя РОО «Белая Русь»:

Для этих ребят, которые станут будущими защитниками нашего отечества, очень важно помимо тех слов, что вы должны быть патриотами, что вы должны любить родину, увидеть конкретно, что же это такое, что такое патриотизм.

Сегодня конкурс на силу и выносливость для этих ребят не заканчивается. Ведь через пару лет кого-то призовут в армию, а кто-то наверняка выберет профессию военного.