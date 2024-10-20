Прямой эфир

Финал конкурса среди семей сотрудников МЧС прошёл в Минске

20 октября 2024 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Финал конкурса «Семейное призвание» состоялся в Минске. Мероприятие собрало самые креативные, дружные и веселые семьи сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал конкурса среди семей сотрудников МЧС прошёл в Минске-2

В этом году участие в конкурсе приняли 11 семей спасателей из всей Беларуси, каждая из которых продемонстрировала индивидуальность и талант. Они представили жюри семейные альбомы, делились жизненными историями, рассказывали о том, как поддерживают друг друга в трудные моменты. Подготовили и творческие номера, а дети презентовали рисунки, отображающие их видение семейного счастья.

Финал конкурса среди семей сотрудников МЧС прошёл в Минске-4

Очень интересный конкурс. Мы очень рады принимать участие в нем. Участие принимаем впервые. Нашей малышке 4 годика. Мы сегодня показали все, что могли, очень сильно готовились. И действительно конкурс интересный.

Финал конкурса среди семей сотрудников МЧС прошёл в Минске-6

Андрей Козич, начальник управления по идеологической работе МЧС Беларуси:
Этот конкурс объединяет самые креативные, самые творческие семьи. Показывают на сцене свои лучшие качества: любовь, любовь к Родине, к своей семье. Это очень интересный конкурс. И он направлен, чтобы пропагандировать в нашем обществе традиционные семейные ценности.

Финал конкурса среди семей сотрудников МЧС прошёл в Минске-8

Конкурс – яркий пример того, как важно сохранять позитивный настрой даже в серьезной профессии. После награждения победителей и участников мероприятия ожидал праздничный концерт, посвященный Дню матери.

# МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Меня схватила рука и затянула в оркестр». Виталий Кульбаков о выступлениях перед Президентом и фишках дирижёра
20 октября 2024 07:42

«Меня схватила рука и затянула в оркестр». Виталий Кульбаков о выступлениях перед Президентом и фишках дирижёра

Рок-хиты для 35 тысяч зрителей! Как Президентский оркестр выступал на масштабном белорусском open-air
20 октября 2024 07:33

Рок-хиты для 35 тысяч зрителей! Как Президентский оркестр выступал на масштабном белорусском open-air

Белорусские военные отправились в Россию на обучение
20 октября 2024 07:31

Белорусские военные отправились в Россию на обучение