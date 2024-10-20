Финал конкурса среди семей сотрудников МЧС прошёл в Минске

Финал конкурса «Семейное призвание» состоялся в Минске. Мероприятие собрало самые креативные, дружные и веселые семьи сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году участие в конкурсе приняли 11 семей спасателей из всей Беларуси, каждая из которых продемонстрировала индивидуальность и талант. Они представили жюри семейные альбомы, делились жизненными историями, рассказывали о том, как поддерживают друг друга в трудные моменты. Подготовили и творческие номера, а дети презентовали рисунки, отображающие их видение семейного счастья.

Очень интересный конкурс. Мы очень рады принимать участие в нем. Участие принимаем впервые. Нашей малышке 4 годика. Мы сегодня показали все, что могли, очень сильно готовились. И действительно конкурс интересный.

Андрей Козич, начальник управления по идеологической работе МЧС Беларуси:

Этот конкурс объединяет самые креативные, самые творческие семьи. Показывают на сцене свои лучшие качества: любовь, любовь к Родине, к своей семье. Это очень интересный конкурс. И он направлен, чтобы пропагандировать в нашем обществе традиционные семейные ценности.