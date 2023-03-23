«Финал будет грандиозным!» Скоро мы узнаем имя «Мисс Минск – 2023». Когда смотреть шоу и чем будут удивлять?

Новости Беларуси. Масштабное шоу, яркие дефиле и эффектные номера. Меньше суток остается до разрешения главной интриги этой весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 24 марта, станет известно имя самой красивой девушки столицы – победительницы конкурса «Мисс Минск».

Сцену в Большом зале Дворца Республики уже готовят к итоговому мероприятию. Специалисты выставляют свет, настраивают камеры и звук. А девушки усердно оттачивают финальные точки дефиле. За главный титул поборются 22 столичные красавицы. Они предстанут перед жюри и зрителями в пяти образах – это народные костюмы, спортивная и военная формы, купальники и вечерние платья.

Миора Гвоздева, главный режиссер шоу «Мисс Минск – 2023»:

Финал будет грандиозным. Очень хочется поскорее увидеть окончательный результат работы девочек, но при этом очень грустно. Потому что с девочками мы на протяжении практически месяца очень плодотворно работали, каждый день виделись, и будет грустно с ними расставаться, учитывая, что мы с ними прошли путь от «Здравствуйте! Вы на кастинг?» до того, когда одна из них станет уже победительницей конкурса «Мисс Минск».