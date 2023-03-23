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«Финал будет грандиозным!» Скоро мы узнаем имя «Мисс Минск – 2023». Когда смотреть шоу и чем будут удивлять?

23 марта 2023 16:36
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Новости Беларуси. Масштабное шоу, яркие дефиле и эффектные номера. Меньше суток остается до разрешения главной интриги этой весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 24 марта, станет известно имя самой красивой девушки столицы – победительницы конкурса «Мисс Минск».

«Финал будет грандиозным!» Скоро мы узнаем имя «Мисс Минск – 2023». Когда смотреть шоу и чем будут удивлять?-1

Сцену в Большом зале Дворца Республики уже готовят к итоговому мероприятию. Специалисты выставляют свет, настраивают камеры и звук. А девушки усердно оттачивают финальные точки дефиле. За главный титул поборются 22 столичные красавицы. Они предстанут перед жюри и зрителями в пяти образах – это народные костюмы, спортивная и военная формы, купальники и вечерние платья.

«Финал будет грандиозным!» Скоро мы узнаем имя «Мисс Минск – 2023». Когда смотреть шоу и чем будут удивлять?-4

Миора Гвоздева, главный режиссер шоу «Мисс Минск – 2023»:
Финал будет грандиозным. Очень хочется поскорее увидеть окончательный результат работы девочек, но при этом очень грустно. Потому что с девочками мы на протяжении практически месяца очень плодотворно работали, каждый день виделись, и будет грустно с ними расставаться, учитывая, что мы с ними прошли путь от «Здравствуйте! Вы на кастинг?» до того, когда одна из них станет уже победительницей конкурса «Мисс Минск».

«Финал будет грандиозным!» Скоро мы узнаем имя «Мисс Минск – 2023». Когда смотреть шоу и чем будут удивлять?-7

Павел Стрельченко, хореограф-постановщик шоу «Мисс Минск – 2023»:
Остались считаные часы до начала большого шоу, самого красивого шоу этой весны «Мисс Минск – 2023». На самом деле, удивлять будем многим. Практически каждое наше дефиле – это новый взгляд на моду, новый взгляд на красоту, это новый взгляд вообще на постановочный процесс мероприятий, проектов красоты в целом.

«Финал будет грандиозным!» Скоро мы узнаем имя «Мисс Минск – 2023». Когда смотреть шоу и чем будут удивлять?-10

Телеканал СТВ отвечает за техническую составляющую. Телеверсию грандиозного шоу зрители смогут увидеть 24 марта на канале «Россия-Беларусь» в 21:30.

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# Конкурс красоты # общество # Павел Стрельченко # Миора Гвоздева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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