Философия «жизни ради себя» дауншифтинг: мода или необходимость? Мнение психолога

Новости Беларуси. Вы на пике карьеры и получаете от жизни все, о чем только можете мечтать, но, имея все это, вы вдруг осознаете, что в вашей жизни что-то не так!

И порой хочется все бросить и куда-нибудь уехать, чтобы понять истинные цели своего существования. И, возможно, Лондон - не самый подходящий вариант со своим стремительным ритмом жизни.

Дауншифтинг - философия «жизни ради себя», «отказа от чужих целей и материальных благ» - такой альтернативный образ жизни подойдет как нельзя кстати!

Их мысли - потемки, их души - загадки. Дауншифтеры! Прототипом всех славянских дауншифтеров можно назвать всем известный персонаж из мультика «Дядя Фёдор», который променял городскую суету на деревенские пейзажи.

Для одних дауншифтеров именно деревенская обстановка является бальзамом для душевного равновесия. Другие же предпочитают сдать квартиру, уволиться с работы, переехать в Гоа и медитировать на закате.

Алевтина Грицышина, психолог:

Дауншифтинг считать психологической болезнью нет смысла. 1000 причин могут вызвать стремления человека поменять свою жизнь. Часто люди сбегают от своей реальной жизни просто потому что они чувствуют себя уставшими, они хотят перемен, глобальных перемен.

Некоторые считают дауншифтинг высшей степенью человеческого развития, путем к духовному совершенству, поиску себя. Уединиться с природой стремится и Павел, которому близка философия одинокой души.

Павел Павленко:

Я учился в экономической сфере,но на определенном этапе я понял, что это не мое, и в этот момент идеи дауншифтинга показались мне наиболее привлекательными. Мне подходит вид, когда он более необитаемый, деревья дикие, дикая природа, мне кажется, он более похож на искомый дауншифтинг на эту идею, которая была изначально. Ископизм, уход к природе. Потому что на пляжи Гоа - это тоже цивилизация, вот настоящий дауншифтинг меня он более привлекает.

Дух дауншифтера живет, пожалуй, в каждом из нас. И даже артисты иногда не прочь на время покинуть свой звездный небосклон.

Ольга Плотникова:

Я живой человек, ничто человеческое мне не чуждо. Как и у любого человека, в моей жизни бывают какие-то сложности, проблемы, вещи, от которых хочется спрятаться, как-то абстрагироваться от всего мира. Безусловно, ткие моменты бывают, и довольно часто. Я очень быстро из этого состояния выхожу, но не в коем случае не убегать от этого мира. Во-первых, это не решение проблемы, а во-вторых, жить долго в таких условиях нормальному человеку категорически противопоказано.

Дауншифтинг: зло или благо? Вопрос спорный. Кто-то наедине с самим собой обретает гармонию, а кто-то рискует окончательно себя потерять. Меняя среду обитания, важно помнить, куда бы вы не пришли, найдете там лишь то, что принесли с собой.

Алевтина Грицышина, психолог:

Любой человек ищет себя в жизни. И дауншифтинг - это один из способов, благодаря которому человек может искать себя. Таким людям я бы посоветовала прислушаться к себе, не стоит торопиться и куда-то ехать, а, может быть, человек послушает себя и поймет, что он хотел чего-то другого - тогда я бы посоветовала такому человеку рискнуть, попробовать. Понравится – здорово, а если нет, то всегда можно вернуться к тому образу жизни, который есть.

Неважно, в каком мире мы живем, важно, какой мир живет внутри нас, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.