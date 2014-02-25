В преддверии чемпионата по хоккею в Минске появится хоккеист из цветов

Новости Беларуси. Весна в ритме спорта. К чемпионату мира по хоккею даже у цветов появятся клюшки. Возле ледового дворца на улице Притыцкого в апреле расцветет мужественный хоккеист. Его смастерят из специальных ковровых растений. Материалом послужат неприхотливая бегония и декоративная цинерария.

Проект композиции уже готов, осталось только дождаться благоприятных температур для посадки. А приглядывать за красочным хоккеистом будут специальные мобильные группы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы благоустройства УП «Минскзеленстрой»:

Что касается организации «Зеленстроя» Фрунзенского района возле площадки Минского ледового дворца по Притыцкого, то они будут выполнять работы по благоустройству, то есть по созданию цветочной композиции, тематической. Поскольку это ледовый дворец, там высаживается хоккеист. Это ковровые растения. Кроме того, будут созданы мобильные группы, которые в течение всего времени функционирования этих зон будут наводить там порядок.