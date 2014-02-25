В Центральном районе Минска весной откроется клуб для многодетных семей

Новости Беларуси. Много детей не бывает. В Центральном районе весной откроется клуб для многодетных семей. Здесь можно будет не только обменяться опытом семейной жизни, поднять настроение, но и найти ответы на вопросы как социального, так и правового характера. В клуб ежемесячно будут приглашать юристов и психологов. А для детей организуют десятки бесплатных кружков по интересам.

Чтобы вступить в клуб, нужно лишь предоставить удостоверение многодетной семьи в отдел социальной службы. Прием заявок уже открыт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тамара Гридишко, заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН Центрального района:

На сегодняшний день уже имеется порядка 25 заявок. То есть люди активно интересуются на что они имеют право, какие у них льготы, социальные гарантии. У нас в центре работает юрисконсульт, консультирует данные семьи, психолог также. Поэтому проблема очень актуальна и на данный момент есть такая возможность – создать данный клуб на базе Центра. Это позволит узнавать какую-то информацию, более-менее актуальную, быть в курсе, общаться с такими же людьми, такими же семьями.