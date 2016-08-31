Рекордное количество первоклассников: в Минские школы пошли 23 тысячи малышей

Новости Беларуси. Праздничные улыбки, напутствие первоклассникам и запуск воздушных шаров!

Первый звонок прозвенел 31 августа в школах и гимназиях Минска.

Торжественные линейки с самого утра дали старт новому учебному году. Свои двери столичные альма-матер распахнули для 185,5 тысяч ребят.

Впервые за партами – больше 23 тысяч нарядных и жаждущих знаний первоклассников.

В свою очередь, инспекторы ГАИ уже заступили на дежурство возле школ и гимназий Минска. Это поможет ученикам лучше усвоить правила безопасного поведения на дорогах вблизи учреждений образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.