Фигурное катание для детей в Минске: чтобы стать чемпионом, начинать нужно вовремя

Красивые костюмы, подарки, восхищение зрителей и сложнейшие элементы, от которых у публики захватывает дух. Фигурное катание в последнее время стало ультрамодным видом спорта, и все большее количество родителей приводят своих детей на каток. Но не все готовы к тому, что ярких результатов придется ждать лишь спустя несколько лет упорных тренировок, падений, синяков и слез.



Скользкий путь в большой спорт малыши начинают лет с четырех, а то и раньше. Бывает, конечно, что место на пьедестале уготовано и тем, кто впервые надел коньки в более старшем возрасте.



Татьяна Беляева, тренер по спортивным танцам на льду:

Зависит от того, какую цель преследуют родители. Если говорить о большом спорте, то, конечно, желательно начинать вовремя.

Но нет правил без исключений. Мы знаем американского спортсмена, который встал на коньки в возрасте 12-13 лет, а в 15 стал чемпионом мира среди юниоров.



Первые шаги на катке – гуськом вдоль бортиков, а то и ползком. Первый освоенный элемент – падение. Только научившись правильно падать, можно научиться летать – глубокая и практичная философия фигурного катания.



Суровую школу фигурных будней придется пройти и родителям будущих ледовых.



Татьяна Беляева, тренер по спортивным танцам на льду:

Безусловно, это огромный кусок времени, который надо уделять, это вложение средств, потому что на начальном этапе надо купить и ботинки, и коньки, и костюм. Это все, естественно, ложится на плечи родителей.

Я работала до этого в Одессе и могу сказать абсолютно точно, что в Беларуси спорт поддерживается на очень высоком уровне. Можно не бояться начинать, потому что если ребенок перспективный, то потом государство будет поддерживать.



Однако рассчитывайте на то, что уклад жизни всей семьи будет подчинен строгому графику тренировок и соревнований юного спортсмена. Тренеры уверяют, что увидеть в ребенке потенциального чемпиона можно спустя пару лет после начала занятий. При этом фигурное катание счастливые билеты в звездное будущее раздает достаточно щедро.



Татьяна Беляева, тренер по спортивным танцам на льду:

Фигурное катание – разносторонний спорт. Есть одиночное катание, где нужны прыжки, есть парное, где надо обладать определенными физическими данными, есть спортивные танцы на льду, где можно не прыгать, но надо хорошо скользить, хорошо владеть коньком и очень хорошо выглядеть. Тут, в принципе, шанс дается если не каждому, то, наверное, процентов 80 начинающих фигуристов могут себя реализовать в каком-то из этих направлений.



Не секрет, что лед, коньки, высота и скорость не обходятся без травм. Особенно, если заниматься фигурным катанием профессионально. Спортивные вершины, возможно, того и стоят. Однако, если рассматривать занятия на катке лишь как способ физического развития и оздоровления ребенка, то это хороший выбор, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Татьяна Беляева, тренер по спортивным танцам на льду:

В плане внешнего вида, мне кажется, здесь нет таких изъянов, как во многих видах спорта. Здесь развивается гармоничное строение тела. Хорош вид спорта и в плане внутренней самореализации. Это очень полезно для здоровья. Еще с советских времен тем, кто страдал астмой, воспалением легких, говорили заниматься фигурным катанием. Даже такие серьезные болезни проходили.



Если коньки – не то средство, которое поможет вашему ребенку добиться жизненных целей, добро пожаловать в группы, где фигурным катанием занимаются исключительно ради здоровья и удовольствия. В таких группах детей и взрослых абсолютно любого возраста научат уверенно скользить на коньках, а также выполнять некоторые эффектные элементы фигурного катания.



Фигурное катание не ради медалей, а для здоровья, удовольствия и радости: сегодня это – модно, но главное – красиво и полезно.