Видеоблог Владимира Пугача. Чем брак пугает мужчин

«Некоторые женятся, а некоторые – так». Формулировка сама по себе достаточно, мне кажется, вульгарная и плоская. Потому что если говорить о браке и о любви – понятиях нам давно и хорошо известных – то, мне кажется, любовь Боженька создал вместе с человеком, а брак потом придумали люди. И брак это – социальный миф, по большому счету. И условность, которая в разные периоды исторического развития то помогала, то мешала людям жить.



Поскольку мы всегда стремимся к гармонии в жизни и очень редко ее достигаем, то замечательное ощущение гармонии вечной любви и счастливого брака – это, скорее, цель, к которой мы можем стремиться. Но в жизни так бывает редко, к сожалению. Ииногда мы имеем брак без любви. А, как говорил Бенджамин Франклин, брак без любви чреват любовью без брака.



Если люди живут вместе, это не значит, что они друг друга любят. Вот живут и живут, вот нравится им жить вместе. Возможно, некое физиологическое влечение у них, возможно, эмоциональная зависимость, которая вряд ли перерастет в любовь, но она тоже может существовать. При этом, если кто-то кому-то ставит условие пойти в ЗАГС, это условие можно или отмести, или выполнить. И тогда это будет просто услуга. Добрая услуга другу.



Я редко видел ситуации, при которых наличие брака спасало любовь. А вот обратных ситуаций видел много. Так что я за любовь в любом случае.



И социальные условности, коими является штамп в паспорте и все прочее, едва ли могут спасти любовь, если ее уже нет. И возродить, если ее давно уже нет.



Девушки, если послушают всю ту чушь, которую я здесь несу, решат, что «я с ним живу 5 лет, а он не женится, значит, он меня не любит». Барышни, если вы за 5 лет не разобрались, любит ли он вас или нет, то это уже не важно, пойдет он с вами в ЗАГС или не пойдет.



И так люди и мыкаются по миру: кто-то в браке без любви, а кто-то в любви без брака. Я считаю, что можно обойтись без брака в жизни, но нельзя обойтись без любви. И уж замечательно, когда эти вещи совпадают, то есть брак и любовь. Но это, скорее, такая мало достижимая цель, к которой мы могли бы стремиться.