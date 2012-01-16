Певец Дядя Ваня: Жена просила дочку не кричать, когда папке надо было поспать

Задор рок-н-ролла, выступления в ночных клубах, головокружительные поездки на ревущих мотоциклах. Образ Дяди Вани, казалось бы, далек от шаблона добропорядочного семьянина и отца. Но ушедший 2011-й открыл для певца новый мир. Это случилось после неожиданной вести о беременности его возлюбленной Натальи и появления малютки Мирославы.



Дядя Ваня, певец, радиоведущий:

Все друзья говорили о том, что жизнь делится на до и после рождения ребенка. Это точка отсчета. Я всему этому не верил. И, присутствуя при родах, рядом с родовой палатой, когда услышал детский плач, все поменялось.



После рождения крошки молодая мама Наталья общалась с акушерами. Папа не терял ни секунды и тут же первым взял доченьку на руки.



Дядя Ваня, певец, радиоведущий:

Я очень сдерживался, но слезы проступили. Эмоции продавливали все, что во мне есть.



Встреча из роддома была относительно спокойной. Дядя Ваня приехал с друзьями, преподнес любимой супруге прекрасный букет, обнял ее и дочку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Счастливая семья направилась домой. О сне молодые родители тут же позабыли.



Дядя Ваня, певец, радиоведущий:

Я помню одну фразу, которую услышал сквозь сон: Наташа понесла ребенка на балкон и говорила: «Дай папе поспать, ему осталось только два часа». Перед Наташей преклоняюсь за такие моменты. Она самая настоящая и лучшая мама.



Перед рождением дочки Дядя Ваня в одном из интервью пообещал в первые же месяцы жизни покатать наследницу на мотоцикле. И, похоже, сдержал обещание.



Дядя Ваня, певец, радиоведущий:

Через 2,5 месяца после рождения мы были на первом байк-слете. На мотоцикле мы пока еще не катались.



Характер у Мирославы что надо. Она не терпит и 10 минут без внимания, никогда не сидит на месте и всегда выдумывает что-то новое. То собирает мозаику, то требует общения, то внимательно слушает папины песни.



Дядя Ваня, певец, радиоведущий:

Первая колыбельная, которую я ей спел, – это «Нighway to hell». Первая песня, которая пришла тогда мне в голову.



Музыкальные пристрастия Мирославы уже с первых месяцев переплетаются с папиными. А потому гитары во всех проявлениях тут же приковывают внимание продвинутой малышки.



Новая страница семейного альбома Дяди Вани не изменила его творческих предпочтений. Потому поклонники теперь могут замереть в ожидании первого детского рок-н-ролл альбома.