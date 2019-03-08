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Фестиваль женственности и спорта. «Красивый забег» собрал более 5 тысяч участниц в центре столицы

08 марта 2019 13:45
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Новости Беларуси. 8 марта центр Минска стал самым женственным местом в стране. Праздничный забег в честь красоты собрал рекордное количество сильных и спортивных дам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль женственности и спорта. «Красивый забег» собрал более 5 тысяч участниц в центре столицы-1

Фестиваль женственности и спорта. «Красивый забег» собрал более 5 тысяч участниц в центре столицы-3

Фестиваль женственности и спорта. «Красивый забег» собрал более 5 тысяч участниц в центре столицы-5

Более 5 тысяч представительниц прекрасного пола попробовали свои силы на дистанциях в 2 и 5 километров. Сколько бежать, определяли сами девушки. Дамы продемонстрировали не только хорошую спортивную форму, но и устроили настоящий костюмированный фестиваль.

Забег проводится уже в четвертый раз, поэтому появились и собственные традиции. С поддержкой ООН организаторы привлекают общественное внимание к проблемам насилия в семье.

Фестиваль женственности и спорта. «Красивый забег» собрал более 5 тысяч участниц в центре столицы-8

Участницы забега:

Фестиваль женственности и спорта. «Красивый забег» собрал более 5 тысяч участниц в центре столицы-11


Бегу в первый раз, поэтому для меня это было особенно. Приятно, что я победила себя и приехала и пробежала.

Фестиваль женственности и спорта. «Красивый забег» собрал более 5 тысяч участниц в центре столицы-13

Костюм этот пришел в голову абсолютно случайно. У моей подруги свадебное платье было. И почему-то мы решили, что я надену его и побегу. Скажу, что тяжело. Еще и шуба такая у меня. Но ощущение эйфории, что я смогла и пробежала.

Фестиваль женственности и спорта. «Красивый забег» собрал более 5 тысяч участниц в центре столицы-16

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Я хочу пожелать женщинам, чтобы всегда рядом было любимое, надежное плечо, чтобы женщин носили на руках, чтобы радовали их как можно чаще.

Спорт в Беларуси становится всё более и более популярным. Причина в том, что те, кто участвовал первый, второй раз, они через социальные сети передают эту атмосферу, делятся эмоциями. И это как хороший вирус распространяется по стране.

Фестиваль женственности и спорта. «Красивый забег» собрал более 5 тысяч участниц в центре столицы-19

Фестиваль женственности и спорта. «Красивый забег» собрал более 5 тысяч участниц в центре столицы-21

На финише участниц ждала торжественная встреча: цветы и медали в форме восьмерки. Организаторы уверены: в следующий раз участниц будет еще больше. Ведь, по статистике, каждая третья белоруска ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

Фестиваль женственности и спорта. «Красивый забег» собрал более 5 тысяч участниц в центре столицы-24

Фестиваль женственности и спорта. «Красивый забег» собрал более 5 тысяч участниц в центре столицы-26

# Спортивные соревнования # общество # Вадим Девятовский # Фотофакт

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